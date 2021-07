CLIGNOTANT-182 chanteur et bassiste Marc Hoppus dit qu’il est déterminé à sortir victorieux de sa bataille contre le cancer.

Hoppus, qui a rendu public son diagnostic le mois dernier, a pris à son Twitter le samedi 10 juillet pour écrire : “Je m’excuse si je partage trop mais c’est tellement surréaliste de penser que cette semaine je vais passer un test qui pourrait très bien déterminer si je vis ou meurs.

“Merci à tous pour les pensées positives et les encouragements. J’ai lu toutes vos réponses et cela signifie le monde pour moi. Merci.

“Je vais vaincre cela par la chimiothérapie ou par des greffes de moelle osseuse, mais dans tous les cas, je suis déterminé à botter le cul du cancer directement dans les noix.

“Je vous aime tous. Allons. Heckin. Partez.”

Le musicien a annoncé son diagnostic le 23 juin en publiant une photo de lui dans ce qui semble être un cabinet médical entouré de matériel médical. Il a écrit dans une légende d’accompagnement: “Oui bonjour. Un traitement contre le cancer, s’il vous plaît.”

Hoppus a publié plus tard la déclaration suivante : « Au cours des trois derniers mois, j’ai subi une chimiothérapie contre le cancer.

“J’ai un cancer. Ça craint et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables pour m’aider à traverser ça.

“J’ai encore des mois de traitement devant moi mais j’essaie de garder espoir et positif.

“J’ai hâte d’être sans cancer et de vous voir tous à un concert dans un proche avenir. Je vous aime tous.”

L’homme de 49 ans Hoppus est CLIGNOTANT-182bassiste, co-chanteur et seul membre fondateur restant de .

CLIGNOTANT-182le dernier album de, “Neuf”, est sorti en septembre 2019 via Britannique Records et comprend les célibataires “J’aimerais vraiment te détester”, “Côté obscur”, “Jours heureux”, « Division générationnelle » et “La faute à ma jeunesse”.

Depuis ses humbles débuts en 1992 à San Diego, CLIGNOTANT-182 a vendu plus de 50 millions d’albums dans le monde et a secoué le public dans le monde entier, devenant l’un des groupes de rock déterminants et inspirants de sa génération.

CLIGNOTANT-182 est Hoppus, Travis Barker (batterie) et Matt Skiba (voix/guitare). Un guitariste et chanteur avec TRIO ALCALIN, Skiba remplacé d’origine CLIGNOTANT-182 chanteur Tom DeLonge en 2016.

CLIGNOTANT-182 a publié son premier post-DeLonge album, “Californie”, en 2016.



