CLIGNOTANT-182 chanteur et bassiste Marc Hoppus a révélé qu’il luttait contre le cancer.

Le musicien a annoncé la nouvelle de son diagnostic en publiant une photo de lui dans ce qui semble être un cabinet médical entouré de matériel médical. Il a écrit dans une légende d’accompagnement: “Oui bonjour. Un traitement contre le cancer, s’il vous plaît.”

Hoppus a depuis publié la déclaration suivante : « Au cours des trois derniers mois, j’ai subi une chimiothérapie contre le cancer.

“J’ai un cancer. Ça craint et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables pour m’aider à traverser ça.

“J’ai encore des mois de traitement devant moi mais j’essaie de garder espoir et positif.

“J’ai hâte d’être sans cancer et de vous voir tous à un concert dans un proche avenir. Je vous aime tous.”

CLIGNOTANT-182 les fans ont partagé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux, avec un écrit : “Je pensais que @markhoppus de mon groupe préféré @blink182 avait été silencieux ici récemment et venait juste de le voir sur son Instagram qu’il combat le cancer. C’est vraiment la pire des nouvelles. Reste fort marque et j’espère vous revoir bientôt sur scène !”

“En fait, mon cœur se brise à cause du cancer de Mark Hoppus. Je lui souhaite tout mon amour pour qu’il se rétablisse bientôt !!!” a tweeté un autre fan.

Un troisième fan a pesé : « Les nouvelles sur Marc Hoppus avoir un cancer est tellement tellement tellement triste et j’espère vraiment qu’en tant que parrain du pop punk, il lui bottera brutalement le cul”.

L’homme de 49 ans Hoppus est CLIGNOTANT-182bassiste, co-chanteur et seul membre fondateur restant de .



