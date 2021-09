Mark Hoppus de Blink-182 n’a plus de cancer après 6 mois de traitement

Marc Hoppus célèbre une victoire majeure ! Après une bataille de six mois, le Clignotement-182 le bassiste a partagé qu’il est officiellement sans cancer.

Au cours de l’été, il a révélé qu’il souffrait d’un lymphome diffus à grandes cellules B de stade 4 et qu’il suivait un traitement depuis le printemps.

Le mercredi sept. Le 29, Hoppus a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait rencontré son oncologue et avait obtenu le feu vert. “Merci Dieu et l’univers et les amis et la famille à tous ceux qui ont envoyé du soutien, de la gentillesse et de l’amour”, a-t-il écrit.

Il a dit qu’il devait encore se faire scanner tous les six mois, mais qu’il se sentait reconnaissant d’être débarrassé de la maladie.

Hoppus, 49 ans, a déclaré: “Il me faudra jusqu’à la fin de l’année pour revenir à la normale, mais aujourd’hui est une journée incroyable et je me sens tellement béni. Puis-je obtenir un W dans le chat?”

Son cancer, qui survient dans les globules blancs, s’était propagé à quatre parties de son corps, a-t-il déclaré en juillet. Le musicien a déclaré à l’époque qu’il suivait une chimiothérapie et que c’était “absolument nul”.