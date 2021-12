Mark Hoppus de Blink-182 se souvient d’avoir accidentellement publié un diagnostic de cancer

Mark Hoppus a confirmé plus tôt cette année qu’il n’avait pas de cancer (Photo : Instagram/Mark Hoppus)

La star de Blink-182, Mark Hoppus, a parlé des circonstances qui l’ont amené à révéler accidentellement son diagnostic de cancer au monde plus tôt cette année.

En juin 2021, Mark a pris une photo de lui-même en cours de traitement et a voulu la publier avec son cercle d’amis proches sur Instagram mais, en raison de la confusion causée par le traitement contre le cancer mélangé à des médicaments contre les allergies, il a fini par rendre la publication publique pour son million de followers.

‘Oui bonjour. Un traitement contre le cancer, s’il vous plaît », lit-on en légende de la photo, qui a déclenché une tempête.

« Tout au long de la journée, alors que je reçois une chimiothérapie et que de plus en plus de sacs de produits chimiques coulent dans mon corps, d’autres personnes me tendent la main et se disent: » Mec, qu’est-ce qui se passe? « , a rappelé la star dans une récente interview avec GQ.

Alors qu’il a rapidement supprimé le poste, le chat était sorti du sac et il a ensuite publié une déclaration expliquant les détails de son état.

Au cours des trois derniers mois, Mark a été traité par chimiothérapie pour un lymphome diffus à grandes cellules B « lié au sang » de stade 4, du même type que sa mère.

Mark ne voulait pas que le monde le sache (Photo : Mark Hoppus/Instagram)

« C’est nul et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables pour m’aider à traverser cela », écrivait-il à l’époque alors que sa femme Skye le ramenait chez lui.

Mais pendant que le monde le découvrait et que le drame se déroulait, Mark pouvait à peine prêter attention à ce qui se passait.

« La chimio, c’est comme être sur le pire vol international de nuit où vous ne pouvez pas dormir ou vous mettre à l’aise », a décrit le musicien.

«Je me sentais tellement merdique. Et le brouillard cérébral est si mauvais. Le cerveau de la chimio me brise le cœur parce que je peux me sentir mentalement diminué en ce moment.

Mark a déjà recommencé à jouer en live (Photo : Scott Dudelson/.)

Mark a expliqué que c’est la raison pour laquelle il a trouvé son erreur sur Instagram si hors de propos : » Peut-être qu’une partie de moi l’a posté inconsciemment sur mon principal, mais je ne l’ai certainement pas fait exprès.

‘Mais je ne sais pas. C’était un peu comme si un pansement avait été arraché et j’ai pu être honnête avec les gens.

Mark a eu sa dernière série de chimio début septembre et à la fin du même mois a pu annoncer qu’il n’avait plus de cancer.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Dans un message émouvant pour Thanksgiving, la star a réfléchi à sa bataille contre le cancer en écrivant: « J’ai tellement de raisons d’être reconnaissante aujourd’hui. Cette photo date de juin, à mi-chemin de la chimio, aucune idée si cela fonctionnait ou non, relégué au sol de la salle de bain, vomissant.

« Si jamais je me plains de quelque chose d’insignifiant ou d’insignifiant, montrez-moi cette photo pour me rappeler à quel point les choses peuvent être mauvaises et à quel point je suis vraiment béni. J’espère que vous passerez tous une excellente journée avec vos amis et votre famille. Joyeux Action de Graces.’

Accompagnement du cancer de Macmillan

Si vous ou une personne que vous aimez avez reçu un diagnostic de cancer, Macmillan peut vous offrir du soutien et des informations.

Vous pouvez contacter leur assistance téléphonique au 0808 808 00 00 (7 jours sur 7 de 8h à 20h), utiliser leur service de chat en ligne ou visiter leur site pour plus d’informations.



