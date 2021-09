Mark Hoppus partage la plus heureuse des nouvelles : il n’a plus de cancer !

Marc Hoppus il a reçu un diagnostic de cancer en avril de cette année et bien que les pronostics ne soient pas très favorables, le musicien était toujours prêt à “combattre” la maladie.

Le chanteur a partagé le processus difficile avec ses followers, y compris ses séances de chimiothérapie, tant d’internautes ont célébré que la nouvelle récemment révélée a été favorable pour la santé de Hoppus.

« Je viens de voir mon oncologue et… je n’ai plus de cancer ! Dieu merci, l’univers, mes amis et ma famille. Merci à tous ceux qui m’ont envoyé leur soutien et leur amour. Je dois encore passer des examens tous les six mois et il me faudra jusqu’à la fin de l’année pour revenir à la normale, mais aujourd’hui est une journée incroyable et je me sens béni”, a écrit le musicien sur Twitter et Instagram.