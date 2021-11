Mark Hughes réagit à l’exposé sur le rôle du manager par intérim de Manchester United alors que Darren Bent donne une réponse stupéfaite aux rumeurs

Mark Hughes a fini de parler de lui pour décrocher le poste de manager par intérim de Manchester United.

La chasse au successeur d’Ole Gunnar Solskjaer a commencé après le limogeage du Norvégien le week-end dernier et talkSPORT comprend que Mauricio Pochettino a été identifié comme la principale cible managériale du club.

Hughes est au chômage mais ne reviendra pas à Old Trafford en tant que patron par intérim

Hughes a passé sept ans à Man United et a fait près de 400 apparitions pour les Red Devils

Michael Carrick a temporairement pris les rênes, avec un déplacement en Ligue des champions à Villarreal mardi soir – en direct sur talkSPORT 2 à partir de 17h45.

Hughes possède une vaste expérience en gestion ayant géré 466 matchs dans l’élite anglaise, mais n’a pas travaillé depuis qu’il a quitté Southampton en 2018.

Il a dirigé plusieurs équipes de Premier League, dont Manchester City, Queens Park Rangers et Stoke.

Cependant, après que le journaliste du Sun, Neil Custis, ait évoqué son nom dans une interview précédente, le Gallois a admis qu’il n’avait pas encore été contacté par ses amis d’Old Trafford et a annulé ses chances de prendre la relève à court terme.

« Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont mon numéro de téléphone à United et je n’ai pas encore eu d’appel, alors mettons celui-là au lit je pense! », A-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast mardi matin.

Hughes a dirigé Southampton, Stoke, QPR, Fulham, Manchester City et Blackburn en Premier League

Interrogé sur sa recherche d’un nouvel emploi dans le management, l’homme de 58 ans a ajouté : « Je suis disponible depuis longtemps.

« C’est de savoir si les gens pensent ou non que j’ai raison pour un certain nombre de rôles qui sont apparus récemment.

« Je suis toujours un entraîneur de football professionnel par intérim, donc si quelqu’un veut un peu d’expérience et ma connaissance du jeu, je suis là et disponible. »

Darren Bent a été stupéfait dans le studio talkSPORT lorsque Custis a suggéré Hughes comme une bonne solution à court terme sur les ondes.

Il suffit de regarder son visage, ci-dessous !

Bent ne pouvait pas croire que le nom de Hughes avait été jeté dans le chapeau

Hughes pense que son ancien club ne s’attendait pas à être contraint à ce poste si tôt dans la nouvelle campagne.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été surpris par le manque de planification du club, il a ajouté : « Je pense que cela a surpris le club à quel point il a été mauvais en termes de performances cette saison.

« Ils ne s’attendaient pas à devoir faire un changement si tôt. De toute évidence, cela a été appliqué à la suite de la performance de Watford.

«Je pense qu’ils pensaient qu’ils pourraient surmonter la trêve internationale et revenir en force, se regrouper et se remettre sur la bonne voie.

« Mais cela ne s’est clairement pas produit contre Watford et les nouvelles autour du club et d’Ole sont devenues trop fortes et quelque chose a dû céder. »

