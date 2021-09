Mark Jackson règle LeBron contre Kobe une fois pour toutes

in

Michael Jordan est largement considéré comme le plus grand joueur NBA de tous les temps. Alors que beaucoup ont bien fait dans la ligue depuis sa retraite, personne ne l’a dépassé en stature.

N ° 2 sur la liste de tous les temps, cependant? C’est vraiment dans l’air du temps.

Il y a une grande partie du monde du basket-ball qui pense que l’honneur appartient à LeBron James. Un autre groupe pense que la réponse est Kobe Bryant.

Cette semaine, lors d’une récente apparition sur le podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe, Jackson s’est lancé dans le débat.

Lorsqu’on lui a demandé si Bryant ou James avaient la meilleure mentalité globale, Jackson n’a pas hésité.

“C’est un proche”, a-t-il déclaré. «Je prendrais la mentalité de Kobe. La raison en est que je réussirais dans la vie, point final. Que ce soit au basket ou ailleurs, je vais être bon.

Jackson n’est pas la première personne à approfondir ce sujet. Carmelo Anthony l’a fait il y a quelques jours à peine. Quelques mois plus tôt, Jerry West, l’homme qui a amené Bryant aux Lakers de Los Angeles, a proposé une vision très différente de qui était le meilleur. Et bien sûr, Bryant lui-même était très ouvert sur qui gagnerait une bataille 1 contre 1 entre lui et James.

La fille du propriétaire des Bucks a décidé de faire entrer 2021 en beauté en se déshabillant tous. https://t.co/UgzhEEna4o – Jeu 7 (@game7__) 7 janvier 2021

C’est l’un de ces débats auxquels il n’y a pas de mauvaise réponse. Chacun a sa propre opinion – et chacun est valable à sa manière.

En rapport: Une nouvelle vidéo confirme que les arbitres ont trompé les Lions de la victoire des Ravens