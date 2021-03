Sur un épisode récent de la « Radio chargée » Podcast, EPICA guitariste / chanteur Mark Jansen a parlé à Scott Penfold à propos de ce que ça fait de travailler avec le chanteur Simone Simons depuis deux décennies après la rupture de leur relation amoureuse. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous sommes des amis très proches. Je lui parlais juste, il y a une heure. Nous sommes de très bons amis. Nous nous comprenons.

« Je pense que c’est très unique d’avoir une bonne relation avec votre ex-petite amie; peu de gens ont la même chose », a-t-il poursuivi. « Et peu de nouveaux partenaires aimeraient cela, mais nos partenaires n’ont aucun problème avec cela. C’est donc une situation tout à fait unique, et je suis vraiment heureux que cela ait fonctionné de cette façon. Parce que pour nous deux, EPICA est notre passion, notre amour, et nous n’aurions jamais voulu y renoncer simplement parce que la relation a pris fin. Et puis, après, nous sommes toujours devenus des amis intimes. C’est super. Je suis donc vraiment reconnaissant que nous ayons pu y arriver de cette façon. «

Simonele mari de KAMELOT claviériste Oliver Palotai, avec qui elle partage un fils de sept ans, Vincent G. Palotai. Ils vivent en Allemagne. JansenLa petite amie de est le chanteur d’opéra italien Laura Macrì, avec qui il vit dans le sud de l’Italie.

EPICAle dernier album de « Oméga », est sorti le 26 février via Explosion nucléaire.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).