Mark Kendall de Great White revient sur le concert controversé du Dakota du Nord de l’année dernière

GRAND BLANC guitariste Mark Kendall dit que son groupe a été injustement critiqué pour avoir joué un concert à Dickinson, dans le Dakota du Nord, quelques mois seulement après le début de la pandémie de coronavirus.

Des séquences vidéo de GRAND BLANCle spectacle en plein air de juillet 2020 — qui faisait partie du “Premier sur premier: Dickinson Summer Nights” série – a montré qu’il n’y avait aucune restriction de sécurité lors de l’événement, les participants se tenant épaule contre épaule et pas une seule personne portant un masque.

Bien que les responsables de la santé du Dakota du Nord à l’époque aient recommandé la distanciation sociale et le port de masques lorsque cela était possible, il n’y avait aucune obligation légale de le faire dans l’État.

Steven Peterson, une GRAND BLANC fan qui a assisté au concert de Dickinson, a dit CNN que “peut-être 5%” du public portait des masques.

Interrogé dans une nouvelle interview avec “Sur la route du rock” quel était le « sentiment du public » lorsque GRAND BLANC joué le spectacle du Dakota du Nord l’année dernière, Kendall dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “En ce qui concerne le contrôle des foules et tout ça, c’était au maire et au promoteur et aux pouvoirs. Nous l’avons gardé en sécurité dans les coulisses, avons porté des masques et avons fait ce numéro. Sur scène, nous devons chanter, et nous sommes Je n’irai pas là-haut en ressemblant à des chirurgiens. Mais les gens ont en quelque sorte pris le train en marche et ont essayé de nous blâmer parce que les gens dans le public, certains ne portaient pas de masques. Et c’était hors de notre contrôle. De plus, je ne le fais pas. Je ne pense pas que cette zone – je pense que c’est une sorte de zone conservatrice et ils n’ont vraiment jamais rien fermé. Les gens ont juste pris les mesures de sécurité nécessaires et tout. Mais c’était à l’air libre dans la rue. Alors, les gens sont venus après nous un peu, mais nous ne pouvions pas jouer et sortir en disant : « S’il vous plaît, mettez votre masque. » Nous n’avons pas établi de règles pour cela.”

Deux semaines après le concert de Dickinson, GRAND BLANC chanteur Mitch Malloy pris à son Facebook page pour dire qu’il “ne s’est jamais excusé” d’avoir joué le concert et a critiqué les médias de “fake news” pour avoir affirmé qu’il n’y avait pas de masques et pas de distanciation sociale lors de l’événement.

Kendall et chanteur Jack Russell fondé GRAND BLANC en 1982. Les deux musiciens étaient présents au spectacle de 2003 à Rhode Island où un incendie causé par un spectacle pyrotechnique a fait 100 morts. Au moment de l’incident, le groupe qui se trouvait sur la route s’appelait LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL. Kendall dit qu’on lui a demandé de se joindre Russel et son groupe solo sur la tournée pour aider à augmenter la fréquentation. Kendall a expliqué plus tard que le nom GRAND BLANC a été affiché sur le chapiteau à l’extérieur de la discothèque The Station parce que le propriétaire du lieu voulait “vendre plus de billets”.

le GRAND BLANC programmation qui a joué dans le Dakota du Nord se composait de Malloy, Kendall, claviériste/guitariste Michel Lardie, le batteur Audie Desbrow et bassiste Scott Snyder.

Malloy rejoint GRAND BLANC en juillet 2018 en remplacement de Terry Ilous, qui a fait partie du groupe pendant huit ans.



