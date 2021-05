Mark Kendall déclare qu’il est important pour Great White de continuer à écrire de la nouvelle musique: “ Nous devons continuer à être créatifs ”

GRAND BLANC guitariste Mark Kendall parlé au 95 KGGO radio sur la façon dont lui et ses camarades de groupe ont passé leur temps d’arrêt pendant la pandémie de coronavirus. “Nous avons écrit beaucoup de musique, donc nous aimerions sortir quelque chose cette année”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET. “Nous aimerions sortir de la nouvelle musique cette année, parce que cela nous motive. Je pense que c’est la raison pour laquelle nous sommes là depuis si longtemps – parce que nous essayons de nous améliorer et de faire la meilleure musique possible. ; ça garde en quelque sorte votre énergie. “

Kendall a également discuté de l’importance de faire de la nouvelle musique à un moment où tant d’actes de rock classiques ne se concentrent que sur leurs plus grands succès.

“J’ai déjà fait l’analogie, mais pour moi, j’aurais envie de sortir et de vendre le même tableau chaque année”, marque mentionné. “Ça vieillit. Parce que la partie créative est une grande partie pour nous. J’ai ce rêve chimérique que je vais écrire la plus grande chanson que j’ai jamais écrite. Cela vous donne de l’énergie. Juste pour sortir et gentil de faire la même chose chaque année, c’est bien, parce que les gens viennent écouter les vieilles chansons et tout le reste. Mais pour notre motivation personnelle, nous devons continuer à être créatifs. Mais nous ne bombardons jamais les gens avec, comme, 20 nouvelles chansons ou quoi que ce soit . “

GRAND BLANCLe prochain effort du groupe sera le premier du groupe avec le chanteur Mitch Malloy, qui a rejoint le groupe en 2018 suite au départ de Terry Ilous.

Plus tôt ce mois-ci, Kendall dit au “Rien de choquant” podcast que le nouveau matériel de GREAT WHITE est “vraiment rock. C’est un large éventail, mais surtout juste du rock lourd et des riffs vraiment, vraiment cool et de bons morceaux musicaux dans les chansons, pour que le groupe puisse respirer. Ce n’est pas seulement le chanteur qui chante sur chaque note du disque. Il y a beaucoup de trucs sympas qui, à coup sûr, m’ont donné envie de jouer de la guitare. Je joue le genre de trucs qui m’ont intrigué et qui m’ont inspiré et qui m’ont donné envie de m’améliorer et de m’améliorer. Donc J’écris un peu comme ça.

“Si vous regardez une chanson à succès de je me fiche de qui c’est – LES BEATLES – si vous remarquez, il ne se passe pas grand-chose lorsque le chanteur chante, mais il y a un crochet musical ou quelque chose où vous ne divisez pas l’attention de quelqu’un avec le riff et le chant en même temps; vous répondez toujours à la voix, “expliqua-t-il.” Et c’est un peu la façon dont nous avons écrit sur cet album qui n’est pas encore sorti – mais nous avons beaucoup de matériel. “

Selon Kendall, la crise des coronavirus retardée GRAND BLANCprévoit de retourner en studio et de commencer à enregistrer le suivi de 2017 “Cercle complet”.

«Il est regrettable que nous ayons été touchés par la pandémie, car Mitch n’était dans le groupe que depuis quelques mois, et puis, tout d’un coup, ce virus de la grippe [came along] C’est juste hors de contrôle », a-t-il dit.« C’était difficile pour nous de nous réunir et d’entrer dans un studio, parce que même les ingénieurs sont incertains – ils veulent juste une personne à la fois et tout ça. Nous ne sommes pas ce type de groupe. Nous ne ferions jamais un enregistrement virtuel où nous nous envoyons nos pièces. Parce que quand on joue ensemble, c’est là que tout se passe. Si nous le faisions en ligne, il y aurait tellement de manquants qu’il y en aurait eu si nous avions tous joué dans la même pièce, en travaillant les morceaux de cette façon. Beaucoup de choses arrivent qui ne sont pas planifiées… Vous n’obtiendrez pas ça avec les e-mails. “

marque a continué à faire l’éloge Malloy, disant son ajout à GRAND BLANC a rendu le processus d’écriture plus facile.

“Avec Mitch, Je viens de lui envoyer de la musique et il revient avec une chanson, ce qui est vraiment inspirant qu’il puisse faire ça », dit-il.« Parce que je pense que personne ne peut faire ça tant qu’ils n’ont pas entendu ma brillante idée, non? Mais Mitch est un auteur-compositeur – il a, comme, 10 albums solo – donc il a écrit beaucoup de chansons. Il comprend la structure de la chanson et tout cela, donc il peut la gérer. Et, évidemment, si j’entends une ligne vocale qui, à mon avis, devrait être modifiée ou quelque chose du genre, cela peut toujours arriver aussi. Mais ça me prend beaucoup de travail de ne pas avoir à montrer aux chanteurs chaque ligne ou quoi que ce soit. “

Ilous, chanteur des hard rockers de Los Angeles des années 80 XYZ, rejoint GRAND BLANC en 2010 après avoir été chanteur en tournée Jani Lane (GARANTIR).

le Ilous-LED GRAND BLANC a sorti deux albums, 2012 “Allégresse” et le précité “Cercle complet”, avant que Terry a été écarté du groupe.

Cette version de GRAND BLANC ne doit pas être confondu avec LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL, qui comporte l’original GRAND BLANC chanteur Jack Russell aux côtés de Robby Lochner (COMBAT) à la guitare, Dan McNay à la basse, Tony Montana à la guitare et Dicki Fliszar à la batterie.