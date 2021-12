Mark Knopfler devient le nouvel ambassadeur de Streets Of London Charity

Mark Knopfler est devenu un nouvel ambassadeur de la Rues de Londres organisme de bienfaisance, qui finance un soutien spécialisé pour les personnes sans domicile à Londres et sensibilise au problème du sans-abrisme. Il rejoint Ellie Goulding, Dan Smith de Bastille, Justin Young des Vaccins et Ralph McTell dans le rôle.

« La ville peut être dure pour les gens qui, pour une raison quelconque, ont des difficultés », explique le guitar hero né à Glasgow et élevé à Newcastle, qui vit principalement à Londres depuis ses années de pré-célèbre dans les années 1970. « Il est important de se rappeler que l’itinérance n’est pas réellement nécessaire. Streets of London s’engage à le combattre. Je suis fier d’être ambassadeur de Streets of London et de soutenir cette merveilleuse cause.

Plus tôt cette année, Knopfler a fait don d’une Fender Signature Stratocaster 2011 signée de sa collection, pour aider les personnes sans domicile fixe dans la capitale. Cet article désirable a participé à un tirage au sort en juin, chaque participation coûte 5 £, pour collecter des fonds pour la campagne #ComeOnHome de l’association caritative, qui a permis de récolter plus de 40 000 £ pour la cause.

Toujours en juin, Eric Clapton a soutenu la campagne #ComeOnHome, offrant aux fans la chance de gagner deux billets pour son spectacle à Albert Hall le 8 mai de l’année prochaine.

L’organisation caritative organise également des événements de collecte de fonds spécifiques tels que le sommeil d’octobre dans les rues de Londres, pour lequel 120 bénévoles (un total limité par les restrictions liées à la pandémie) ont dormi dans leurs sacs de couchage pendant une nuit et ont collecté un total de 58 000 £. Ceux qui souhaitent aider avec le prochain événement peuvent s’inscrire maintenant pour Streets of London’s cinquième soirée annuelle, qui aura lieu dans la nuit du 7 octobre 2022.

Au cours des sept dernières années, Streets of London a accordé des subventions totalisant plus de 600 000 £ pour financer des projets tels qu’une subvention de 10 000 £ à l’auberge de réadaptation Acorn House de Spitalfields Crypt Trust. Quelque 35 000 £ du total global ont été versés sous forme de subventions à 11 associations caritatives partenaires.

Dans une publication distincte sur Instagram, Knopfler a écrit: « Envoyer de l’amour et de l’espoir, de joyeux Noël et Nouvel An à tout le monde en ces temps difficiles. »