Mark Knopfler franchit la ligne Mason-Dixon

Le catalogue des albums solo de Mark Knopfler ne contient rien d’autre que des chansons délicieusement conçues qui relient de manière unique la musique roots de la culture britannique et américaine. Mais la plupart des fans de Knopfler conviendraient que l’ancien Dire Détroit Le leader a atteint une couture particulièrement riche lorsqu’il a sorti son deuxième LP en son propre nom, Sailing To Philadelphia, le 26 septembre 2000.

Depuis lors, le taux de productivité de Mark a voyagé dans la direction opposée à celui de la plupart des artistes de longue date. Au cours des 15 années suivantes, il a enregistré six autres disques en solo, en plus de nombreuses autres productions, des apparitions en tant qu’invité et de ses tournées toujours plus nombreuses. Mais en 2000, Sailing To Philadelphia est arrivé après un écart de quatre ans entre le premier solo officiel de Knopfler (sans compter les bandes originales de films), Golden Heart. Il y avait, dans l’intervalle, les petites choses d’une longue tournée derrière ce premier album et des partitions pour Metroland et Wag The Dog.

Une influence littéraire

Toujours ouvert à l’inspiration des arts, et en particulier de la littérature, il a été poussé à créer les nouvelles chansons après avoir lu le roman Mason & Dixon de Thomas Pynchon, basé sur les vies de Charles Mason et Jeremiah Dixon. Ce sont les géomètres anglais qui ont créé la ligne Mason-Dixon, la frontière symbolique entre les États libres et les États esclavagistes avant la guerre de Sécession. Il dénote encore le fossé entre le nord et le sud des États-Unis.

Le casting entreprenant de Knopfler pour la chanson titre l’a amené à chanter le rôle de Dixon (« Je suis un garçon Geordie… c’était mon destin de naissance, de laisser ma marque sur la terre ») tandis que James Taylor a joué “Charlie” Mason (“Il semble que je sois né pour tracer le ciel du soir… ils m’avaient découpé pour faire du pain, mais j’avais d’autres rêves à la place”).

“James m’avait demandé si je le produirais”, a révélé Knopfler à l’époque. «Nous avons eu quelques discussions et il m’est venu à l’esprit qu’il serait vraiment idéal pour jouer ce rôle, si vous voulez. Avec le passé folk de James, je pensais qu’il pouvait très bien jouer Charlie Mason.

L’album a été un hit du Top 5 dans toute l’Europe, atteignant le numéro 1 en Allemagne, en Italie et ailleurs et devenant disque d’or au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et au-delà, et de platine dans plusieurs autres pays. Parmi les autres dizaines de chansons, il y avait une apparition d’un autre artiste célèbre que Mark admirait beaucoup, Van Morrison, sur “The Last Laugh”.

« Un plaisir d’entendre Van »

“Van fait tellement partie de ma vie depuis que je suis un enfant à l’université”, a déclaré Mark de l’apparence de Morrison. “C’est un plaisir de l’entendre chanter une chanson que vous avez écrite, à cause de ce que la musique de Van a signifié pour moi au fil des ans.”

Écoutez la liste de lecture Mark Knopfler Best Of de uDiscover Music.

Parmi les autres temps forts, citons « Silvertown Blues » (avec les vieux amis de Knopfler, Glenn Tilbrook et Chris Difford de Squeeze), « Junkie Doll », le single « What It Is » et deux morceaux contenant des performances de guitare particulièrement fines de Knopfler, « Speedway At Nazareth » et « Baloney encore. En savoir plus sur son meilleur travail de guitare dans ce histoire dédiée à uDiscover Music.

Achetez ou diffusez Sailing To Philadelphia.