Mark Levin: AG Garland a signé «l’une des violations les plus flagrantes de votre liberté» avec une note de service du conseil scolaire

L’animateur de « Life, Liberty & Levin » Mark Levin a déchiré le procureur général Merrick Garland à propos de sa récente note de service ciblant ce qu’il a qualifié de « harcèlement » et d' »intimidation » des responsables de l’école par les parents dans le cadre d’un effort visant à coordonner une enquête nationale sur une « augmentation » dans des « menaces de violence » contre les responsables des écoles et les enseignants à travers le pays.

Le monologue cinglant de Levin fait suite à des jours d’indignation contre la note du procureur général, qui est intervenue peu de temps après une lettre de la National School Boards Association (NSBA) au président Biden, selon laquelle certains affrontements rhétoriques entre les conseils scolaires et les parents pourraient s’apparenter à du « terrorisme domestique ».

LES PARENTS RÉPONDENT AUX DÉCLARATIONS DU DOJ ET DES CONSEILS SCOLAIRES : « JE SUIS À QUOI RESSEMBLE UN TERRORISME NATIONAL ? »

« La Déclaration des droits est attaquée par le procureur général des États-Unis Merrick Garland et son personnel, et maintenant nous avons appris, il est également attaqué par le personnel de Joe Biden ainsi que d’autres à la Maison Blanche dans une attaque coordonnée pour essayer et faites taire les parents et les contribuables, les citoyens de cette nation qui élisent leurs commissions scolaires, qui envoient leurs enfants dans ces salles de classe parce qu’ils défient le poison, la pourriture, la propagande marxiste radicale enseignée à vos enfants de la maternelle à la douzième année », a déclaré Levin dans son émission dimanche, « et apparemment c’est trop à tolérer pour eux ».

La note de service de Garland demandait au FBI de diriger un groupe de travail pour lutter contre les menaces contre les responsables de l’école, notamment en créant un moyen centralisé de signaler de telles menaces. Garland a demandé au bureau et aux bureaux du procureur américain de tenir des réunions avec les responsables de l’application des lois fédérales, étatiques et locales au cours des 30 prochains jours, au cours desquelles ils discuteront des moyens de lutter contre ce que le MJ a appelé une « tendance inquiétante » de harcèlement et de menaces contre l’école. fonctionnaires.

MCCONNELL SLAMS GUIRLANDE POUR MÉMO DU DOJ DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Levin a déclaré que cette décision équivalait à une tentative de l’administration Biden d’intimider les parents pour qu’ils exercent leurs droits au premier amendement. Le département a maintenu vendredi que les directives ne concernaient que « l’éradication des menaces criminelles de violence, et non une idéologie particulière ».

Malgré cela, Levin a déclaré aux téléspectateurs que le mémo allait probablement « entrer dans l’histoire comme l’une des violations les plus flagrantes de votre liberté ».

« C’est un mémo qui est signé par Merrick Garland, c’est un mémo qui a été envoyé à la division pénale du ministère de la Justice, à la division de la sécurité nationale, à la division des droits civiques, au FBI… », a souligné l’hôte.

« Ne vous y trompez pas », a-t-il poursuivi. « Les parents de ce pays, ils vous espionneront, ils recueilleront des renseignements sur vous, ils vous traqueront ainsi que les organisations auxquelles vous appartenez. Un numéro de téléphone spécial est mis en place pour un enseignant ou un bureaucrate ou un syndicat ou quiconque pense si vous les menacez ou les harcelez, ils lâcheront le FBI pour venir chez vous et vous interviewer. »