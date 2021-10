Mark Levin dégoûté par les politiciens qui « ont politisé la science » de COVID

Mark Levin, animateur de “Life, Liberty & Levin” a partagé jeudi ses réflexions sur les pénuries de travailleurs à la suite des mandats de vaccination.

MARK LEVIN : Regardez, nous avons des gens qui sont vaccinés, un nombre énorme de personnes qui sont vaccinées, près de 80 %. Nous avons des gens qui ont une immunité naturelle. Quel pourcentage des 20 % ont une immunité naturelle ? Le CDC ne nous le dira pas. Allez sur leur site, vous ne le trouvez pas.

Il n’y a pas besoin de ces tactiques totalitaires. Infirmières, enseignants et autres, qui ont risqué leur vie depuis un an et demi. Je vous dis que la tyrannie n’a pas de limites… C’est absolument dégoûtant que cette administration laisse entrer des étrangers illégaux bon gré mal gré. Oh, j’ai une idée… pourquoi les étrangers en situation irrégulière ne prennent-ils pas les postes d’infirmières et les postes d’enseignants, parce qu’apparemment, ils n’ont pas besoin d’être vaccinés.

Les rédacteurs étaient si brillants, ils ne soutenaient pas la démocratie, ils soutenaient le républicanisme. C’est pourquoi nous avons une Déclaration qui parle de droits inaliénables. Tout n’est pas une question de vote, une majorité soutient ceci, une majorité soutient cela. Parfois, vous devez faire ce qui est juste, moral et juste. Et ce qui est fait maintenant n’est pas juste, moral ou juste.

Nous avons une immunité collective étendue, c’est une bonne chose. Nous avons des gens qui se font vacciner, c’est une bonne chose. Les personnes vaccinées n’ont pas à avoir peur des personnes non vaccinées. Les politiciens nous veulent à tout moment à la gorge sur tout. Ils ont politisé la science, ils ont politisé le virus. Et franchement j’en suis dégoûté. Je suis dégoûté de toute la tyrannie.

Ils parlent de « Nous pourrions avoir un arrêt du gouvernement à court terme dans le futur. » On croirait que le ciel tombe. Mais si vous fermez des hôpitaux et des écoles, et que vous fermez le secteur privé… c’est une chose juste et qu’il en soit ainsi… Encore une fois, un double standard et personnellement j’en ai marre.

REGARDEZ L’INTERVIEW EN ENTIER ICI