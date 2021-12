Mark Levin dénonce le « stalinien des temps modernes » Pelosi pour avoir utilisé l’émeute du Capitole à des fins politiques

Nancy Pelosi a échoué : Mark Levin

L’animateur de « Life, Liberty & Levin » discute du comité restreint de la Chambre sur l’attaque du 6 janvier et critique Pelosi pour avoir fait de la politique lors de son monologue.

Mark Levin a critiqué les démocrates pour avoir politisé l’émeute du 6 janvier au Capitole et a déclaré que le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur la question était similaire au « genre d’enquêtes que Joseph Staline menait » dimanche « Life, Liberty & Levin ».

« Vous pouvez voir que la propagande [from] Les médias du Parti démocrate, les propagandistes de la Maison Blanche, les propagandistes qui contrôlent le Congrès, veulent faire du 6 janvier une sorte d’événement… à utiliser contre les conservateurs, contre Donald Trump, contre quiconque n’est pas d’accord avec eux. Ils ont sorti ça tout droit du vieux livre de jeu soviétique », a-t-il déclaré.

Des manifestants au Capitole le 6 janvier 2020. ((AP Photo/Jose Luis Magana, File))

Le comité de la Chambre a été créé pour « enquêter et faire rapport sur les faits, les circonstances et les causes » de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

« Quelles sont les différences entre le comité du 6 janvier et sa soi-disant enquête et le type d’enquêtes que Joseph Staline avait l’habitude de mener ? Pas beaucoup », a déclaré Levin.

Levin a ensuite qualifié Pelosi de « stalinien des temps modernes » en raison de la façon dont elle contrôle le Congrès.

Présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .)

« Nancy Pelosi … est fondamentalement une stalinienne des temps modernes à bien des égards, la façon dont elle contrôle le Congrès, la façon dont elle écrase absolument la minorité, la façon dont elle abuse des règles de la Chambre et des traditions de la Chambre, qu’il s’agisse de destitution, d’audiences, de comité missions et ainsi de suite », a-t-il déclaré.

« Nancy Pelosi était chargée de protéger ce bâtiment, et elle a échoué. Et pourtant, nous avons un comité qui se penche sur une soi-disant insurrection qui n’a aucun intérêt dans le témoignage de Nancy Pelosi. Ils ne s’intéressent pas aux e-mails, SMS, correspondance de quelque nature que ce soit, ce qui est absolument honteux », a ajouté Levin.