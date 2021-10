Mark Levin : Joe Biden est le président le plus anarchique de l’histoire américaine moderne

L’animateur de « Life, Liberty & Levin », Mark Levin, a décrit plusieurs façons dont le président Biden n’a pas réussi à faire respecter la Constitution des États-Unis lors de son monologue dimanche soir.

« Joe Biden est le président le plus anarchique de l’histoire américaine moderne. Vous pouvez parler de Nixon. Vous pouvez parler de qui vous voulez. Joe Biden viole jour après jour la Constitution et la loi fédérale, et il l’a fait quand il s’agit de l’immigration », a déclaré Levin.

GOWDY AUX MÉDIAS SUR LA COUVERTURE « TROP PARTISAN » DE SCOTUS : « ESSAYEZ AU MOINS DE FAIRE ÊTRE JUSTE »

Levin a ensuite passé en revue différentes lois et statuts que Biden n’a pas respecté ou violé dans son administration actuelle, y compris en ignorant les lois sur l’immigration.

PHOTO DE DOSSIER: Des migrants se réfugient le long du pont international de Del Rio au coucher du soleil en attendant d’être traités après avoir traversé le fleuve Rio Grande aux États-Unis depuis Ciudad Acuna à Del Rio, Texas, États-Unis, le 19 septembre 2021. Photo prise avec un drone. REUTERS/Adrees Latif/File Photo ___ Le candidat démocrate à la présidence et ancien vice-président américain Joe Biden s’exprime avant de présenter son colistier vice-présidentiel, la sénatrice américaine Kamala Harris, lors de leur première conférence de presse ensemble à Wilmington, Delaware, le 12 août 2020. ( Photo d’Olivier DOULIERY / .) (Photo d’OLIVIER DOULIERY/. via .) (REUTERS/Adrees Latif/File Photo | Photo d’OLIVIER DOULIERY/. via .)

« Quand vous avez une frontière ouverte, lorsque vous autorisez n’importe qui à entrer ici, qu’il s’agisse de personnes d’Haïti qui se rendent du Chili aux États-Unis ou de personnes de dizaines et de dizaines de pays, je pense avoir écrit environ cent et cinquante pays différents ou personnes représentatives traversant illégalement la frontière. Mais quel que soit le nombre et que vous refusiez d’appliquer la loi fédérale sur l’immigration, vous violez la Constitution des États-Unis », a déclaré Levin.

Levin a même inclus les efforts récents du ministère de la Justice pour enquêter sur les parents qui protestaient contre les réunions du conseil scolaire en tant que violation de la loi fédérale.

« Cela viole la clause de protection égale du 14e amendement de la Constitution. Vos enfants ont parfaitement le droit de ne pas être inquiétés par cette poussée pour le racisme, la ségrégation et la haine de soi. Je suis concerné. Alors, que fait Merrick Garland et que fait l’administration à ce sujet ? Ils font la promotion de la théorie critique de la race », a expliqué Levin.

Levin a également souligné les efforts de l’administration Biden pour non seulement violer la loi fédérale, mais aussi enquêter et poursuivre les États qui promeuvent des lois contre son programme. Il a cité les poursuites en cours du ministère de la Justice contre la Géorgie pour ses récentes lois de vote ainsi que le Texas pour ses réglementations strictes sur l’avortement.

Merrick Garland, procureur général des États-Unis, lors d’une conférence de presse au ministère de la Justice à Washington, DC, États-Unis, le jeudi 9 septembre 2021. Les États-Unis ont poursuivi le Texas pour bloquer une loi qui interdit effectivement les avortements dans l’État après six semaines , le qualifiant d’inconstitutionnel. Photographe : Samuel Corum/Bloomberg via . _____ Des panneaux sont visibles sur un banc lors d’un rassemblement contre la « théorie critique de la race » (CRT) enseignée dans les écoles du centre gouvernemental du comté de Loudoun à Leesburg, Virginie, le 12 juin 2021. – » Êtes-vous prêt à reprendre nos écoles ? » L’activiste républicaine Patti Menders a crié lors d’un rassemblement contre l’enseignement antiraciste selon lequel des critiques comme elle apprennent aux enfants blancs à se considérer comme des « oppresseurs ». « Oui! », ont répondu à l’unisson les centaines de manifestants rassemblés ce week-end près de Washington pour lutter contre la « théorie critique de la race », le dernier champ de bataille des guerres culturelles en cours aux États-Unis. Le terme « théorie critique de la race » définit un courant de pensée apparu dans les facultés de droit américaines à la fin des années 1970 et qui considère le racisme comme un système, permis par les lois et les institutions, plutôt qu’au niveau des préjugés individuels. Mais les critiques l’utilisent comme une phrase fourre-tout qui attaque les efforts des enseignants pour faire face aux épisodes sombres de l’histoire américaine, y compris l’esclavage et la ségrégation, ainsi que pour lutter contre les stéréotypes racistes. (Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / .) (Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/. via .) (Samuel Corum/Bloomberg via . | Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/. via .)

« En d’autres termes, nous avons un ministère de la Justice sans loi qui se concentre sur un programme politique et politique qui n’appliquera pas non plus la loi existante », a déclaré Levin.

Même la Cour suprême est attaquée par l’administration Biden et les démocrates, a noté Levin, comme on le voit à travers les attaques contre le juge Brett Kavanaugh et les efforts visant à promouvoir l’accumulation des tribunaux.

« Aujourd’hui, le Parti démocrate est en train de saccager l’indépendance de la Cour suprême. C’est ce qu’ils croient. Ils ne croient pas au respect de la loi. Écoutez, maintenant, oubliez même la loi, nos traditions et nos coutumes. Nous ‘sont censés être une république représentative », a déclaré Levin.

En fin de compte, a expliqué Levin, le parti démocrate est déterminé à adopter des changements indépendamment de la loi fédérale.

Le président Joe Biden écoute sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le mercredi 1er septembre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci) (Photo AP/Evan Vucci)

« Alors qu’avons-nous ici ? Nous avons un parti démocrate qui est tyrannique. Ils veulent changer. Changer notre système de vote pour qu’ils ne puissent jamais perdre. Ils veulent nationaliser les États rouges afin qu’ils ne puissent pas mettre en place leurs propres systèmes de vote. Pensez simplement à tout ce qu’ils font. Pensez-y de cette façon. Y a-t-il quelque chose que l’administration Biden de ce Congrès a fait pour étendre la liberté individuelle ? » dit Lévine.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« L’anarchie engendre l’anarchie », a conclu Levin.