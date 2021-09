Mark Levin: les démocrates exécutent un «plan de Ponzi» avec une facture de dépenses de 3 500 milliards de dollars

in

L’animateur de “Life, Liberty & Levin”, Mark Levin, a accusé les démocrates du Congrès de diriger un “programme de Ponzi” dans leur quête pour faire adopter le projet de loi de dépenses sociales de 3 500 milliards de dollars d’ici la fin du mois.

Le paquet de dépenses sociales réuni par les démocrates devrait être voté par la Chambre le 27 septembre. De nombreux détails de la législation restent flous, a déclaré Levin, reprochant aux démocrates d’avoir caché des dispositions de dépenses controversées dans des “projets de loi omnibus plus gros que n’importe quel annuaire téléphonique en Amérique .”

“Quelque chose est sur le point de se produire dans les prochains jours”, a déclaré Levin aux téléspectateurs au début de son émission dimanche.

“Vous en avez entendu parler de manière banale, mais très peu de détails. J’ai passé beaucoup de temps à essayer de déterrer tous les détails… mais les démocrates sont très bons dans les stratagèmes de Ponzi”, a déclaré l’animateur. « Dans le secteur privé, si vous êtes impliqué dans un stratagème de Ponzi, vous allez en prison pendant très longtemps. Dans le secteur public, si vous êtes impliqué dans un stratagème de Ponzi, vous êtes considéré comme juste et compatissant et donc Et c’est ce que font les démocrates.

La législation comprend des congés familiaux payés généraux pouvant aller jusqu’à trois mois et se concentre sur la politique climatique et divers programmes sociaux proposés par les démocrates.

Mais, a déclaré Levin, on sait peu de choses sur ce que comprend réellement le projet de loi massif.

« Dans une république représentative comme la nôtre, vous êtes censé pouvoir participer. Comment participez-vous quand vous ne connaissez pas tous les détails ? dit Lévine. « Comment participez-vous quand vous ne pouvez même pas entrer dans le bâtiment du Capitole ? Comment participez-vous lorsque vos propres représentants ne savent pas ce qu’il y a dans le projet de loi ? Et ce qu’ils vont faire, c’est enfin mettre en place ce projet de loi omnibus, pas des projets de loi de dépenses spécifiques ou des projets de loi budgétaires spécifiques ou des projets de loi d’autorisation spécifiques qui fonctionnent tout au long du processus. Ils les regroupent tous ensemble. Ils disent aux membres, vous avez 48 heures pour voter. Les gens prétendent savoir ce qu’il y a dedans dans les médias. Ils n’en ont pas la moindre idée. Et puis il y a un vote. Il est adopté par les démocrates. “

“Et l’espoir est qu’un sénateur démocrate de Virginie-Occidentale et un sénateur démocrate d’Arizona sauveront la république. Est-ce ce que ce pays est censé être ?” Il a demandé.

Levin a ensuite révélé divers aspects de l’accord, selon ses recherches personnelles :

1) “L’Internal Revenue Service recevra près de 80 milliards de dollars de plus. Ils vont embaucher… jusqu’à 125 000 employés pour vous surveiller. Ils veulent surveiller tous les comptes bancaires ainsi que Venmo, Cash App de PayPal, etc. Toutes les transactions de six cents dollars entrant dans vos comptes ou de six cents dollars sortant de vos comptes.”

2) « Ils veulent augmenter massivement le taux d’imposition des sociétés américain sur nos entreprises. Ce sera si important que pour de nombreuses entreprises, elles paieront un taux d’imposition des sociétés plus élevé aux États-Unis qu’elles ne le paieraient en régime communiste. La Chine et pratiquement tous les autres pays industrialisés du monde.”

3) “Ils veulent prolonger le crédit temporaire pour la garde d’enfants avec des subventions supplémentaires des contribuables pour le reste du temps. Cela est vraiment considéré comme un pied dans la porte pour un revenu annuel minimum que le gouvernement verserait aux gens”, a déclaré Levin. “Pensez à où nous allons avec tout cela.

4) “Ils veulent étendre l’assurance-maladie pour inclure les soins dentaires, la vision et l’audition et abaisser l’âge de 65 à 60 ans. Pendant ce temps, les administrateurs de l’assurance-maladie ont déclaré : « hé, les gars, nous allons faire faillite dans deux à quatre ans. » Le Congrès s’en soucie assez ? Qu’ont-ils fait à ce sujet ? Rien.

5) « Que fait d’autre ce projet de loi ? Il finance le Green New Deal », a expliqué Levin. “Il finance la rénovation des bâtiments, subventionne l’énergie solaire, éolienne, la justice environnementale et l’équité environnementale, peu importe ce que cela signifie. Les véhicules électriques du gouvernement taxent ce qu’on appelle le méthane excédentaire. Que recherchent-ils? Viande, combustibles fossiles, etc.

6) “Ils veulent subventionner les logements sociaux”, a poursuivi Levin. “Ils veulent créer des logements durables, des transports en commun. Bon sang, si ce n’est pas un trou noir, je ne sais pas ce que c’est.”

7) “Ils veulent créer un tribunal climatique civil. Ils veulent endoctriner et enrôler dans l’activisme, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de jeunes pour lutter contre le changement climatique, quoi que cela signifie, tout ce mouvement de décroissance”, a-t-il déclaré. .

Levin a conclu que ses recherches couvraient à peine tous les éléments du projet de loi et a affirmé qu’il restait beaucoup plus d’impôts et de « trucs fous » à découvrir.

“Cela va changer nos vies. Cela peut détruire nos emplois. Cela peut détruire nos modes de vie. Cela peut tuer l’économie, faire encore plus monter l’inflation. Nous n’avons aucune idée de comment cela va fonctionner”, a-t-il déclaré.