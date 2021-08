Mark Levin : Nous étions plus libres avant la Révolution américaine que nous ne le sommes aujourd’hui

L’animateur de Fox News, Mark Levin, a averti dimanche ses téléspectateurs que “nous étions plus libres avant la Révolution américaine” que nous ne le sommes aujourd’hui.

Levin a ouvert son émission “Life, Liberty, and Levin” déplorant l’état de la représentation du gouvernement aux États-Unis aujourd’hui.

“Regardez la représentation. Avons-nous une représentation aujourd’hui ? Avez-vous essayé de rencontrer votre membre du Congrès dernièrement ? C’est impossible. Et si vous rencontrez votre représentant, que leur dites-vous ?” dit Lévine. “Ils passent 2700 pages de projets de loi de dépenses omnibus au milieu de la nuit. Vous n’avez aucune idée de ce qu’il y a dans ces projets de loi. C’est moins de liberté que lorsque nous n’avions pas de représentation. Parce que ce qui se passe ici, c’est que vous pouvez voter , mais vous n’apprenez rien.”

Il a ensuite critiqué les 19 sénateurs républicains qui ont voté en faveur du projet de loi d’infrastructure de mille milliards de dollars.

« Vous regardez les fondateurs de ce pays. Ils ont vraiment mis leur vie et leur fortune en jeu. Tout ce que nous demandons [Republicans] à faire, c’est voter de la bonne manière, et ils ne peuvent pas faire cela dirigé par les républicains de Mitch McConnell. »

LE SÉNAT PASSE LE CADRE D’UN ENSEMBLE DE RÉCONCILIATION BUDGÉTAIRE DE 3,5 T$ DANS LE VOTE DE LIGNE DE PARTI

Levin a cité un extrait de son nouveau livre « Marxisme américain » concernant les actions récentes des démocrates pour mettre en garde contre un mouvement marxiste qui cherche à détruire son opposition.

“Ces actions et ces desseins, entre autres, sont la preuve d’un mouvement idéologique autocratique, avide de pouvoir, qui rejette la courtoisie politique et traditionnelle et cherche à écraser définitivement son opposition et à devenir le seul pouvoir politique et gouvernemental”, a lu Levin.

Levin a mis en garde ses téléspectateurs contre l’approche de plus en plus communiste des démocrates pour promouvoir la loyauté du parti au détriment des intérêts du pays.

“La vérité est que l’intérêt du parti démocrate passe avant ceux du pays. Et l’allégeance au parti est plus importante que la fidélité au comté. Il partage ces caractéristiques avec d’autres partis autocratiques et communistes dans le monde”, a-t-il déclaré. mentionné.

Levin déplore enfin que les républicains n’aient pas agi contre ces forces hostiles croissantes contrairement aux fondateurs d’origine.

« Était-ce trop demander à ces 19 républicains du Sénat de voter dans le bon sens ? Nous ne leur avons pas demandé de combattre la couronne britannique. Nous ne leur avons pas demandé de mettre leur richesse en jeu. Nous leur avons demandé de voter à droite. Au lieu de cela, ils nous ont vendus. “

“Oui, nous étions plus libres avant la Révolution américaine que nous ne le sommes aujourd’hui. Quelle honte”, a conclu Levin.