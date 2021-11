Les États-Unis se dirigent vers une dangereuse étreinte du marxisme européen et la note du ministère de la Justice cherchant à faire taire les parents préoccupés par la théorie critique de la race [CRT] n’en est qu’un symptôme », a déclaré l’animateur de « Life, Liberty & Levin » Mark Levin au cours du week-end.

Levin a concentré son monologue d’ouverture dimanche sur la fixation de la gauche avec l’idéologie controversée fondée sur la race qui a infiltré les salles de classe à travers le pays, dénonçant le programme comme un peu plus que « du racisme et du sectarisme ».

« Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les démocrates ne dénoncent pas la théorie critique de la race ? La théorie critique de la race est une théorie critique du racisme », a-t-il déclaré. « Vous voyez comment cela s’est répandu comme un poison dans nos collèges et universités, à travers notre corps politique, et maintenant dans vos écoles primaires, collèges et lycées. »

GARLAND FACE À DES QUESTIONS SUR LA POLITICISATION DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE

Des opposants à la doctrine académique connue sous le nom de Critical Race Theory manifestent devant le siège du conseil scolaire du comté de Loudoun, à Ashburn, Virginie, le 22 juin 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Levin a ensuite visé la note du ministère de la Justice pour avoir encouragé le FBI à enquêter sur les parents qui menacent le conseil scolaire de leurs enfants. La langue, a-t-il dit, est une tentative de limiter l’influence des parents sur l’éducation de leurs enfants.

« On vous dit de vous asseoir et de vous taire et de simplement le prendre », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la prochaine course au poste de gouverneur de Virginie.

« Il y a une course au poste de gouverneur très, très importante dans l’État de Virginie, comme vous le savez, car ces problèmes sont au premier plan et ces problèmes affectent tous les coins des États-Unis, chaque salle de classe aux États-Unis », a déclaré Levin aux téléspectateurs.

Le candidat républicain Glenn Youngkin a juré d' »interdire » la théorie critique de la race lors de son premier jour en tant que gouverneur plus tard dans l’émission.

Le candidat républicain au poste de gouverneur Glenn Youngkin s’adresse à ses partisans lors d’un rassemblement à Fredericksburg, en Virginie, le samedi 30 octobre 2021. Youngkin affrontera l’ancien gouverneur démocrate Terry McAuliffe lors des élections de novembre. (Photo AP/Steve Helber)

« La théorie critique de la race a été adoptée par le Parti démocrate, par les médias, par Joe Biden, qui l’a consacrée avec des décrets. Il y a un lavage de cerveau de propagande en cours dans nos écoles aujourd’hui, poussant la théorie critique de la race », a déclaré Levin.

« Si nous ne mettons pas fin à cela, nous allons détruire cette société, nous allons détruire ce pays, nous allons détruire la structure familiale, la foi et tout le reste », a-t-il averti.

« Pourquoi ? Parce que c’est du marxisme. C’est poussé par les marxistes, et c’est l’idéologie fondatrice de cette théorie. »