Mark Levin : Quel genre de pays créons-nous et laissons-nous à nos enfants ?

L’animateur de « Life, Liberty & Levin » Mark Levin a demandé quel genre de pays les Américains laissaient leurs enfants jeudi sur « Hannity », notant que les problèmes qui affectent les générations futures vont au-delà de l’enseignement de la théorie critique de la race.

MARC LEVIN : La théorie critique de la race est un poison, mais c’est plus que la théorie critique de la race. Ce qu’on fait à vos enfants est scandaleux. Quel genre de pays allons-nous laisser à nos enfants, petits-enfants et générations encore nées ? Ce mouvement est général, ce mouvement extrémiste radical. Je vais vous donner quelques exemples : la dette. Qui va payer cette dette ? Nous avons en fait des déclarations matinales du président et du parti démocrate selon lesquelles ils vont dépenser des milliards de dollars en dettes, mais cela ne crée pas de dette. En fait, cela va aider à éliminer la dette. C’est à quel point ils pensent que nous sommes stupides. Ce n’est pas vrai, ils veulent étendre l’assurance-maladie, ce qui détruira l’assurance-maladie. Eh bien, qui va payer pour ça ? Vos enfants et vos petits-enfants. Ce droit massif.

L’éducation, c’est de l’endoctrinement, c’est du racisme, c’est un programme de gauche radicale. Les résultats des tests sont en baisse dans toutes les régions de ce pays. Qu’en est-il de l’immigration ? Absence totale d’assimilation, les frontières grandes ouvertes. Vous allez avoir du tribalisme dans les années à venir. Quel genre de pays laissons-nous à nos enfants ? Je demanderais aux parents de ce pays.

