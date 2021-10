Mark Levin : Réseau de groupes libéraux d’argent noir, de milliardaires et de démocrates attaquant nos élections

L’animateur de Life, Liberty & Levin » Mark Levin a présenté ce qu’il a appelé une attaque coordonnée contre les élections américaines par des groupes de gauche de l’argent noir, des milliardaires et le Parti démocrate dans son monologue du dimanche.

Les gens ne sont pas censés parler des problèmes liés aux élections de 2020, a déclaré Levin, de peur d’être qualifiés de théoriciens du complot par les médias.

« Si nous ne réglons pas cela, la prochaine élection présidentielle en 2024 va se dérouler de la même manière maintenant », a-t-il déclaré.

Levin a longuement lu plusieurs rapports, dont « L’histoire secrète de la campagne fantôme qui a sauvé les élections de 2020 », du New York Post « Mark Zuckerberg a dépensé 419 millions de dollars pour des organisations à but non lucratif avant les élections de 2020 – et a obtenu le vote des démocrates », et Breitbart’s, « Rapport: un avocat démocrate de premier plan utilise le réseau Dark Money pour financer des poursuites progressistes ».

LE DOJ DE BIDEN APRÈS QUE LES PARENTS SONT «ÉTONNANTS»: BRENT BOZELL

Le long article de TIME sur les machinations dans les coulisses de la course 2020, discutant « d’une vaste campagne multipartite pour protéger l’élection – un effort parallèle extraordinaire consacré non pas à gagner le vote mais à s’assurer qu’il serait libre et juste, crédible et non corrompu. »

« Leur travail a touché tous les aspects de l’élection », a rapporté TIME. « Ils ont fait changer les États. Les systèmes de vote et les lois ont permis d’obtenir des centaines de millions de dollars de financement public et privé. Ils ont repoussé les poursuites judiciaires pour suppression d’électeurs. «

Le rapport du Post a révélé que le PDG de Facebook « a financé une prise de contrôle privée ciblée des opérations électorales du gouvernement par des organisations à but non lucratif nominalement non partisanes – mais manifestement idéologiques – » qui a considérablement aidé la part de vote de Joe Biden dans les États swing qu’il portait de peu comme la Géorgie et l’Arizona.

Breitbart a rapporté que l’avocat démocrate Marc Elias – et l’avocat général de la campagne d’Hillary Clinton en 2016 – « utilisait un réseau d’argent noir pour financer des poursuites visant à faire avancer des causes progressistes, de la lutte contre les lois sur l’identification des électeurs à la consécration du vote universel par correspondance ».

Les riches donateurs démocrates ont pu verser de l’argent dans des dizaines de fonds d’argent noir, a soutenu Levin, ce qui signifie qu’il n’y a aucune transparence sur qui donne quoi, afin de financer des poursuites libérales qui ont ciblé les lois électorales et profité aux démocrates.

MOLLIE HEMINGWAY: L’ÉLECTION DE 2020 ÉTAIT COMME TOUTES QUE NOUS AVONS JAMAIS EU

« Des centaines de poursuites ciblant les lois électorales pour permettre non pas aux gens de voter, mais au Parti démocrate de consacrer les systèmes de vote qu’ils voulaient », a déclaré Levin. « C’est de cela qu’il s’agit. »

Levin a déclaré que les gens pourraient ne pas être d’accord avec Donald Trump sur tous les points, mais il a jugé qu’il était crucial de discuter.

« L’argent noir, les groupes de façade, des centaines de millions de dollars font la course en changeant les systèmes de vote pour accommoder le Parti démocrate et le candidat démocrate et peuvent affecter, bien sûr, les courses au Sénat et à la Chambre également », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose qui doit être étudié. »

L’avocat Marc Elias se prépare avec les avocats Roopali Desai (extrême gauche), Sarah Gonski (à gauche) et Amanda Callais le mercredi 3 août 2016, avant l’audience pour son procès contre l’Arizona concernant les droits de vote. Elias est l’avocat général de la campagne d’Hillary Clinton. (Photo de David Jolkovski pour le Washington Post via .)

Levin a déclaré que l’administration du président Biden et les démocrates n’enquêteraient pas sur les forces obscures qui modifient les élections américaines à l’insu de la plupart des citoyens.

« Mesdames et messieurs, notre système électoral est en fait attaqué, et il est attaqué par des personnes très, très riches en combinaison avec des organisations du parti démocrate radical de gauche. Il n’y a pas moyen de contourner cela », a-t-il déclaré. « Cela ne fait aucun doute. De l’argent noir, tout cet argent qui coule dans les coffres, des organisations qui n’ont pas à déclarer qui donne quoi à qui. Une combinaison de corporatistes et de groupes de gauche. »

Levin a déclaré que personne ne voulait que quelque chose soit « inversé », et il s’en est pris aux « RINO » et aux « NeverTrumpers » qui ont contribué à la situation.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous voulons que la lumière fasse la lumière sur ce qui s’est passé et nous voulons nous assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Ainsi, pendant que vous poursuivez des objets brillants mis en place par le Parti démocrate, pendant que vous poursuivez des problèmes qui n’affecteront pas le prochain élections mais attaquent Trump même s’il est un simple citoyen, cela se passe, mesdames et messieurs, sous le radar et dans l’ombre. »