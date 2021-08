Mark Magsayo avec un KO puissant contre Pollito Ceja

in

Mark Magsayo a fait la fierté de Manny Pacquiao sur l’undercard de la légende philippine samedi soir. Magsayo a creusé profondément contre le Mexicain déterminé Julio Ceja et l’a brutalement mis KO au 10e round d’un combat de poids plume très compétitif à la T-Mobile Arena. Magsayo, qui est promu par Pacquiao, a surmonté un renversement au cinquième tour et a assommé Ceja avec une main droite parfaite au début du 10e tour.

L’arbitre Kenny Bayless a signalé la fin de son round de 12 rounds prévu 50 secondes après le début du 10ème round alors que Ceja était immobile sur le tapis. Magsayo s’est connecté avec une seconde main droite alors qu’un sourcil déjà inconscient tombait sur la toile. Ceja a quitté le ring sur ses deux pieds et a été guidé vers sa loge par ses maîtres. Magsayo des Philippines était invaincu (23-0, 16 KO) et s’est approché d’un titre mondial poids plume en remportant cette égalité WBC sur l’undercard Pacquiao-Yordenis Ugas.

Ceja (32-5-1, 28 KO) est tombé à 0-3-1 lors de ses quatre derniers combats. L’ancien champion par intérim WBC de 122 livres a perdu par KO ou TKO pour la quatrième fois de sa carrière professionnelle de 12 ans et 37 combats. Le tour avant le KO sensationnel de Magsayo, Magsayo a décroché une main droite qui a forcé Ceja à faire quelques pas en arrière avec 50 secondes à jouer au neuvième tour. Ceja a passé une grande partie de cette ronde à traquer Magsayo, qui lançait des coups de poing occasionnels. Ceja a appuyé sur l’action lors d’un huitième tour compétitif Magsayo a soutenu Ceja avec une combinaison droite-gauche dans la seconde moitié du septième tour. Ceja n’a pas été blessé par ces coups, mais Magsayo l’a au moins temporairement empêché d’avancer.

Magsayo est revenu au sixième tour pour tester Ceja au cours du sixième tour après avoir subi un renversement à la fin du cinquième tour. Cependant, Ceja a continué à attaquer le corps de Magsayo pendant ce tour, obligeant Magsayo à se battre contre son pied arrière. Magsayo a frappé le corps de Ceja à la première minute du cinquième tour. Cependant, Ceja a continué à avancer et s’est ensuite attaqué au corps de Magsayo.

Ils ont échangé des coups de tête et de corps à un rythme effréné au cours d’une seconde moitié divertissante du cinquième tour. Un crochet du gauche au-dessus de la tête de Ceja a envoyé Magsayo au tapis avec un peu plus de 10 secondes à faire dans ce cinquième tour. Magsayo a mis un genou à terre, mais la cloche a sonné avant que Ceja ne puisse profiter de cet élan.

Ceja a repoussé Magsayo après avoir décroché deux droitiers au milieu de la minute du quatrième tour. Magsayo a arrêté Ceja dans son élan avec une main droite plus tard au quatrième tour. Le crochet gauche de Ceja a frappé Magsayo contre les cordes avec un peu moins de deux minutes à faire au troisième tour. Magsayo a frappé un coup droit avec environ une minute à faire au troisième tour, mais Ceja a riposté. Ceja a rattrapé Magsayo avec deux crochets du gauche dans les 10 dernières secondes du troisième tour.

Après avoir surmonté un renversement au premier tour, Ceja a mis la pression sur Magsayo au deuxième tour. Il a attrapé Magsayo avec un uppercut droit juste après la marque à mi-chemin du deuxième tour. Magsayo a décroché des tirs au ras de la tête et du corps de Ceja avec environ 45 secondes à faire au deuxième tour. Un crochet du gauche de Magsayo a envoyé Ceja sur le dos 27 secondes dans le combat. Ceja, abasourdi, a battu le compte de Bayless et a décroché un crochet gauche qui a soutenu Magsayo une minute plus tard.

Ceja a également atterri à gauche sur le corps de Magsayo à la fin du premier tour. Avant de perdre contre Magsayo, Ceja avait mis à l’épreuve l’ancien champion Guillermo Rigondeaux et le champion WBC des 122 livres Brandon Figueroa dans des combats consécutifs. Rigondeaux l’a arrêté au huitième round d’un combat imprévu en juin 2019. Ceja s’est contenté d’un match nul en 12 rounds avec Figueroa invaincu en novembre 2019. Ceja a boxé samedi soir pour la première fois en 21 mois depuis le combat de Figueroa.