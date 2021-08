Mark Magsayo : “C’est un honneur de combattre aux côtés de mon idole, Manny Pacquiao”

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le Philippin Marc Magsayo (22-0, 15 KO) n’est plus un trésor caché, comme lorsque nous l’avons interviewé il y a un an. Il était, à l’époque, sur le point d’atterrir aux États-Unis pour une carrière là-bas, et depuis lors, il a combattu deux combats en Amérique du Nord.

Le moment le plus important de sa carrière viendra le 21 août, lorsqu’il sera à l’appui de la Manny Pacquiao-Errol Spence face à la Sourcil “Poussin”. Deux semaines après son grand moment, Magsayo nous accueille à nouveau pour nous faire part de ses sentiments.

-Bonjour Mark. Merci de vous asseoir à nouveau avec nous. Première chose, comment vas-tu ?

-Salut, les amis, je vais bien. Prêt à combattre.

-Nous voudrions souligner que, d’après votre interview précédente, l’une des choses qui a le plus surpris les gens en Espagne, c’est que vous nous avez dit que vous avez commencé à vous battre à l’âge de huit ans. C’est ici totalement impensable.

– (hoche la tête) Oui, j’ai commencé quand j’avais huit ans parce que nous étions très pauvres et je voulais aider ma famille à avoir de meilleures perspectives. C’était pour aider à la maison.

-Vous nous avez aussi dit que vous alliez vous installer aux États-Unis comme lieu de résidence, et nous voyons que vous l’avez réalisé, avec deux combats là-bas depuis lors.

-Ça a été le cas.

-Dans ces deux combats, vous avez mesuré Rigoberto Hermosillo et Pablo Cruz. Comment as-tu évolué en tant que boxeur avec ces deux duels ?

-J’ai acquis beaucoup d’expérience avec le combat contre Hermosillo, et j’ai bien battu Cruz pour me qualifier pour une élimination mondiale WBC et un titre WBO International dans ce prochain combat.

-Contre Hermosillo ça t’a coûté cher, plus que de faire plier Cruz, comme tu dis… Comment s’est passé ce combat, peut-être le plus dur que tu aies eu à ce jour ?

-C’est un boxeur coriace, très bon, de combats acharnés, il m’a donné un très bon combat ce soir-là, mais le meilleur a gagné, comme dit le proverbe (des rires).

-Ce qui nous a surpris, c’est la décision partagée, car un juge vous a donné tous les rounds (100-90), et les deux autres ont vu un combat très égal, 96-94 pour chacun de vous. Qu’en penses-tu?

-Je pense que c’était un combat serré, pour gagner un tour et peut-être en perdre un autre. Je l’ai renversé au neuvième round, mais l’arbitre n’a pas compté ; mais les juges l’ont vu aussi, et cela pouvait être décisif en ma faveur.

-Qu’est-ce qui vous a manqué pour gagner ce match de manière plus claire ?

-Tout m’est arrivé. Mon pantalon était trop serré, je ne portais pas de chaussettes convenables… C’était de ma faute, oui. Et je me sentais rouillé, comme si je m’entraînais, ce qui a également contribué au fait qu’il n’y avait pas de public dans la salle.

-Le truc avec le pantalon, c’est peut-être parce que tu t’es beaucoup réhydraté depuis la pesée ?

-Bien sûr, ils ont pris ma mesure quand j’étais trop serré, deux semaines après le combat. Avant le combat, je mangeais déjà bien, je dormais bien… Bon, mon pantalon n’allait pas bien et j’ai passé le combat comme ça (il fait le geste de l’enfiler).

-Et tu étais plus conscient du pantalon que de la bagarre.

-Oui, c’est pourquoi j’ai déjà dit à ma femme pour le prochain combat de prendre une mesure un peu plus souple pour que cela ne se reproduise plus, et je me sentais mieux et plus à l’aise maintenant.



-Maintenant, vous allez être dans l’un des événements de l’année. Manny Pacquiao, un mythe et aussi votre compatriote et promoteur, contre Errol Spence, peut-être le meilleur poids welter du monde. Que pensez-vous d’être là pour partager l’affiche avec eux et tant de millions de personnes qui le regardent ?

-C’est un honneur de me battre avec mon idole, le sénateur Manny Pacquiao, être sur sa carte est un rêve devenu réalité. Je me souviendrai toujours de lui et je ferai tout ce que je peux pour battre et montrer au monde que je suis le meilleur poids plume.

-Nous nous concentrons sur la préparation du combat, un peu plus de deux semaines après le début. Comment se passe votre entraînement à l’approche du 21 août ?

-Nous nous entraînons depuis dix semaines, en commençant le sparring avec huit semaines, et j’ai déjà fait huit rounds pour les trois derniers (six ou quatre avant), et peut-être qu’aujourd’hui je commencerai à dix rounds. Le camp se passe très bien, en montant des collines ou sur un tapis roulant et en faisant des routines. Freddie (Roach) m’aide beaucoup alors je fais de mon mieux pour gagner le combat.

Freddie Roach et Mark Magsayo

-Nous supposons que vous êtes avec lui et la même équipe que lors de vos dernières apparitions.

-On continue pareil, oui, avec Freddie Roach et le coach Marvin (Somodio).

-Tu t’entraînes avec Pacquiao ou tu n’es pas d’accord ?

-Non, parce que nous nous entraînons à des intervalles différents, ce n’est pas la même heure. Par exemple, je m’entraîne aujourd’hui à 12h et lui à 14h, peut-être que je reste pour le regarder s’entraîner ou faire du sparring aujourd’hui ou demain. J’apprends de lui, de sa vitesse et de ses mouvements, assister à son sparring est un privilège.

-Votre prochain rival, Julio “Pollito” Ceja, est peut-être votre adversaire le plus coriace à ce jour, théoriquement encore plus compliqué qu’Hermosillo.

– (Il hoche la tête en entendant la question) Oui, c’est un boxeur meilleur et expérimenté, l’un des meilleurs à ces poids et qui a été un concurrent mondial. Il a montré qu’il est fort et passe maintenant au poids plume, je dois donc montrer que je suis meilleur que lui dans cette catégorie.

-En parlant de poids, est-ce que tu fais toujours bien le poids plume ?

-Je me suis senti bien de pouvoir donner les 126 livres (57’150 kilogrammes), j’en ai maintenant environ quatre ou cinq, mais il ne me sera pas difficile d’atteindre le poids et de faire la coupe finale. J’ai un nutritionniste aux Philippines et ma femme m’aide à manger ce dont j’ai besoin.

-Peux-tu rester longtemps dans la division ? Quelques années de plus, nous voulons dire.

-Peut-être seulement cette année. Après avoir pu être champion du monde, nous avons pu prendre du poids.

-Cela signifie que, si vous gagnez le 21 août, les portes s’ouvriront grandes pour que vous soyez un aspirant mondial. La situation est imbattable, vous êtes numéro 5 WBC (et c’est un KO pour le titre), numéro 3 WBO et numéro 5 IBF, qui n’a pas de champion jusqu’à ce samedi. La WBA va à son bal, ça n’a pas d’importance. Vous voyez-vous faire le gros titre alors à la fin de cette 2021 ?

-C’est une égalité et un titre intermédiaire, comme nous l’avons dit, et l’objectif est de devenir numéro un en WBC ou WBO. Sean Gibbons (de MP Promotions) en a fait un combat très important dans ces organisations, il serait donc numéro un sur une liste et serait éligible pour ce championnat du monde.

-Nous avons hâte de vous voir, Mark. Nous vous remercions pour ce temps passé avec nous, j’espère que ce dernier stage se passe bien et bonne chance dans le combat.

-Grâce à vous, nous sommes là quand vous voulez.

L’interview complète peut être visionnée ce soir à partir de 22h00 ici.