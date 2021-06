Mark McKenzie frappé par des messages racistes après la victoire de l’USMNT sur le Mexique ⋆ 10z viral

Non seulement les fans agissent dans le monde réel, mais ils mettent également leur haine en ligne. Le défenseur de l’USMNT, Mark McKenzie, est maintenant victime d’un certain racisme. Il affirme avoir reçu des messages racistes sur les réseaux sociaux après la victoire 3-2 de dimanche soir sur le Mexique lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

“La quantité d’abus raciaux et d’attaques personnelles contre moi-même et ma famille de la part de” partisans “et de” non partisans “, ce n’est tout simplement pas le cas”, a écrit McKenzie sur Instagram Stories lundi.