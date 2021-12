Mark Meadows a envoyé au comité restreint un power point avec son procès

Donc, la première ligne du power point de Mark Meadows était que Trump a perdu à cause de la Chine… quelque chose, quelque chose, et le reste du power point était vraiment une charge de merde digne des inondations de désinformation russes.

Meadows espère probablement une amplification du Big Lie lorsque MSM s’en emparera. Cependant, comme le suggèrent les métadonnées, les parties vraiment incriminantes peuvent avoir été supprimées de l’original. Deux diapositives pourraient même manquer.

Il n’y avait donc pas que le mémo de John Eastman, mais un power point pour le coup d’État.

Les gardes nationaux de l’armée travaillent sur des sites de vote électoraux sans uniforme

« Le problème avec l’appel à la Garde nationale est le numéro 1, vous savez, l’armée ne devrait avoir aucun rôle dans les élections. »

X 1. Les métadonnées de ce document indiquent la date de création du 12 janvier 2021, après l’attaque. Je ne ferais pas confiance à tout ce qu’ils m’ont donné. Il pourrait s’agir d’un document aseptisé qui a supprimé la preuve d’un accord à l’attaque violente qui est l’élément que je n’ai vu dans aucune des preuves. https://t.co/HK3AHASYpm – Tim Hogan (@TimInHonolulu) 9 décembre 2021 2. La seule chose en laquelle j’aurais confiance, ce sont les documents extraits des images des disques durs. Si des nuages, je voudrais voir les journaux. En particulier, je rechercherais les documents supprimés et modifiés. Ce que ces assignations ont pu faire par inadvertance, c’est donner la feuille de route au complot 3. à ce dont ils avaient besoin pour officier ou détruire. Le complot aurait probablement engagé une entreprise pour examiner les disques. C’est ce que je rechercherais. La bonne nouvelle est que s’ils étaient sur un nuage, le DOJ pourrait avoir les images et les journaux. Et le Comité n’est qu’un leurre pour 4. obtenez le #nitwitcoup pour commettre plusieurs fausses déclarations 18 USC 1001 qui peuvent être prouvées avec les images authentiques. Facile à prouver devant un jury et non lié à un crime politique. Juste mentir. L’empilement de plusieurs chefs d’accusation amène l’équipage à regarder un long tronçon et ce genre de plan 5. C’est peut-être la raison pour laquelle ils ont soudainement cessé de se conformer aux citations à comparaître. Encore une fois, il s’agit d’analyse et non de rapport de faits. Je ne ferais jamais confiance à un document électronique qui m’est donné par un scélérat. • • •

L’expert juridique et écrivain « Above the Law » Bradley Moss a noté que les nouvelles révélations divulguées par Mark Meadows devraient être suffisantes pour que le ministère de la Justice envisage une conduite criminelle. Meadows a révélé que la Maison Blanche était en pourparlers avec des membres du Congrès au sujet du renversement des élections de 2020 et est allée jusqu’à produire une présentation PowerPoint sur les options disponibles « sur la colline », la lettre du président du comité restreint de la Chambre, le représentant Bennie Thompson. (D-MS) expliqué. Un complot entre la Maison Blanche et les membres du Congrès pour renverser les élections et contourner les listes électorales de l’État du collège électoral est suffisant pour être qualifié de comportement criminel, a fait valoir Moss. www.rawstory.com/…

LE STYLE COGNITIF DE POWERPOINT : METTRE LES CORRUPTES À L’INTÉRIEUR

Dans les bureaucraties d’entreprise et gouvernementales, la méthode standard pour faire une présentation consiste à parler d’une liste de points organisée sur des diapositives projetées sur le mur. Pendant de nombreuses années, les rétroprojecteurs ont illuminé les transparents et les projecteurs de diapositives ont montré des diapositives 35 mm haute résolution. Désormais, les programmes informatiques « diapositives » pour les présentations sont presque partout. Au début du 21e siècle, plusieurs centaines de millions de copies de Microsoft PowerPoint produisaient des milliards de diapositives chaque année.

Hélas, les diapositives réduisent souvent la qualité analytique des présentations. En particulier, les modèles PowerPoint populaires (conceptions prêtes à l’emploi) affaiblissent généralement le raisonnement verbal et spatial et corrompent presque toujours l’analyse statistique. Quel est le problème avec PowerPoint ? Et comment pouvons-nous améliorer nos présentations ? www.edwardtufte.com/…

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.