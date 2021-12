Mark Meadows coopérera avec le comité du 6 janvier : rapport

Publicité



L’ancien chef de cabinet de Donald Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, a accepté de coopérer avec le comité restreint du 6 janvier dirigé par les démocrates.

Meadows a accepté de se présenter pour une première interview, a rapporté CNN, qui a annoncé l’histoire pour la première fois mardi.

« Monsieur. Meadows s’est engagé avec le comité restreint par l’intermédiaire de son avocat », a déclaré le représentant démocrate du Mississippi, Bennie Thompson, président du comité, dans une déclaration à CNN. « Il a produit des dossiers pour le comité et comparaîtra bientôt pour une première déposition. Le comité spécial s’attend à ce que tous les témoins, y compris M. Meadows, fournissent tous les renseignements demandés et que le comité spécial a légalement le droit de recevoir. Le Comité continuera d’évaluer son degré de conformité à notre assignation après la déposition. »

L’avocat de Meadows, George Terwilliger, a déclaré dans une déclaration à CNN qu’il existe désormais un accord entre les deux parties sur la manière dont les informations peuvent être échangées à l’avenir, déclarant que son client et le comité sont ouverts à s’engager sur un certain ensemble de sujets pendant qu’ils travaillent. comment traiter les informations que le comité recherche et qui pourraient relever du privilège de l’exécutif.

Mais l’accord pourrait être fragile si les deux parties ne s’entendent pas sur ce qu’est une information privilégiée. La nouvelle de l’accord intervient alors que les avocats de Trump ont fait valoir devant une cour d’appel fédérale à Washington que l’ancien président devrait pouvoir faire valoir le privilège exécutif sur les dossiers du comité.

«Comme nous l’avons fait depuis le début, nous continuons à travailler avec le comité restreint et son personnel pour voir si nous pouvons parvenir à un accommodement qui n’oblige pas M. Meadows à renoncer au privilège exécutif ou à renoncer au poste de longue date de ce haut responsable de la Maison Blanche. les assistants ne peuvent pas être contraints de témoigner devant le Congrès », a déclaré l’avocat. « Nous apprécions l’ouverture du comité restreint à recevoir des réponses volontaires sur des sujets non privilégiés. »

CNN a rapporté que plusieurs sources ont informé l’agence de presse que Meadows avait une nouvelle position de coopération avec le comité.

« Il n’est pas inexact de dire qu’il a coopéré dans une certaine mesure, mais il n’a pas complètement rempli son obligation et nous devons voir ce qui se passe. Mais Meadows ne veut pas être méprisé », a déclaré une source à CNN.

« Il est juste de dire qu’il n’est pas Bannon, et qu’il n’est pas Clark … et il ne veut pas l’être », ont-ils déclaré. « Mais dans quelle mesure il coopère et dans quelle mesure il coopérera reste une question ouverte. Il a fait certaines choses… mais il n’a pas rempli toutes ses obligations… et on ne sait pas encore tout à fait dans quelle mesure il coopérera.

« Nous pouvons faire la différence entre quelqu’un qui retarde ou fait semblant, nous ne pensons pas que c’est ce qui se passe ici », a déclaré la source.

Le représentant démocrate Pete Aguilar a convenu que Meadows pourrait avoir une « réclamation mineure » au privilège exécutif, mais cette réclamation n’inclurait pas les questions que le comité a pour lui qui « n’ont rien à voir avec les conversations qu’il a eu directement avec le président ».

« Ses conversations sur l’arrêt d’élections libres et équitables, sur la critique et l’arrêt du dépouillement des votes, sur sa coordination avec les responsables de la campagne sur des appareils privés qui n’ont pas été remis, toutes ces questions ne sont pas dignes de privilège et il a quelques explications à faire », a-t-il dit.

Certains membres du comité avaient laissé entendre ces derniers jours que Meadows pourrait commencer à coopérer.

«Je m’attends à ce qu’il y ait du mouvement en particulier sur Mark Meadows dont nous saurons bientôt, le lendemain, les deux prochains jours environ. Et je pense que les gens seront ravis de cela », a déclaré le représentant Adam Kinzinger dans l’émission MSNBC « Morning Joe » lundi.