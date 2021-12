Mark Meadows répond aux accusations d’outrage potentielles du comité du 6 janvier : « Expédition de pêche »

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a répondu mercredi à une annonce des deux dirigeants du comité restreint du Congrès enquêtant sur l’émeute du 6 janvier au Capitole selon laquelle le panel continuera de poursuivre les accusations d’outrage au Congrès contre lui, même à la lumière d’une action civile déposée contre le comité et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

Dans un communiqué, le président démocrate du Comité, le représentant du Mississippi, Bennie Thompson, et le membre de rang républicain, la représentante du Wyoming, Elizabeth Cheney, ont déclaré que le procès de Meadows ne modifierait pas leurs plans.

« Le procès vicié de M. Meadows ne réussira pas à ralentir l’enquête du comité restreint ou à nous empêcher d’obtenir les informations que nous recherchons », ont déclaré Thompson et Cheney. « Le comité restreint se réunira la semaine prochaine pour présenter un rapport recommandant que la Chambre cite M. Meadows pour outrage au Congrès et le renvoie au ministère de la Justice pour poursuites. »

Sur « The Ingraham Angle », l’animatrice Laura Ingraham a rapporté que la poursuite de Meadows appelait les tribunaux à bloquer « deux citations à comparaître trop larges et excessivement lourdes du comité émises en tout ou en partie sans autorisation légale et en violation de la Constitution ».

PHOTO DE DOSSIER: Mark Meadows, chef de cabinet de la Maison Blanche, s’adressant aux journalistes en 2020. REUTERS/Al Drago/File Picture/File Photo (REUTERS/Al Drago/File Picture/File Photo)

Meadows a déclaré que l’une des assignations à comparaître était contre son fournisseur de télécommunications et qu’elle était si large qu’il n’a pas pu en déterminer la raison législative.

« Je peux vous dire qu’ils ont fait cela sans nous en informer. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’ils vont toujours essayer de remettre en question ces conversations privées personnelles que j’ai eues avec le président des États-Unis et d’autres hauts responsables de l’aile ouest. Et très franchement, leur portée va bien sûr devoir faire. Nous allons donc la contester », a déclaré Meadows, ancien membre du Congrès républicain de Caroline du Nord.

« Je peux vous le dire, parce que certaines communications non privilégiées, je pense que ce qu’ils découvriront, c’est que personne à la Maison Blanche n’avait aucune connaissance à l’avance de ce qui allait se passer à ce sujet [January 6] en termes d’atteinte à la sécurité », a-t-il ajouté.

« Je peux aussi vous dire que… le président Trump a non seulement autorisé mais encouragé l’autorisation de 10 000 gardes nationaux menant à cela. Ce n’est pas quelque chose que vous faites si vous anticipez, vous savez, une sorte de motif néfaste. »

« [T]ils font une expédition de pêche », a-t-il déclaré à propos du comité. « On pense généralement qu’ils ont émis plus d’assignations à comparaître au cours des deux derniers mois qu’au cours de la dernière décennie. »

Il a déclaré que Pelosi et Thompson brisaient un précédent récent en ce sens que les présidents de la Chambre des deux parties ont été par ailleurs « très judicieux » dans la signification des citations à comparaître, jusqu’à présent.

Ingraham a fait remarquer plus tard qu’au lieu des communications de Meadows, elle et de nombreux Américains aimeraient voir les communications de Pelosi avec le sénateur de New York Charles E. Schumer à partir de ce jour.