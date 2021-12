Mark Noble égale enfin le total des buts de Paolo Di Canio lors de la victoire de West Ham alors que Watford reste la seule équipe de Premier League sans feuille blanche

Mark Noble a marqué son premier but en près de deux ans pour West Ham alors qu’il aidait son équipe à se remettre sur la bonne voie avec une victoire 4-1 sur Watford.

Les Hammers devaient revenir par derrière pour récupérer les trois points après qu’Emmanuel Dennis ait donné l’avantage aux Hornets après seulement cinq minutes.

Noble a marqué son 47e but en Premier League pour West Ham

Tomas Soucek et Said Benrahma ont comblé le déficit à la mi-temps, avant que Noble ne marque les points sur place et que Nikola Vlasic en ajoute un quatrième dans le temps additionnel.

C’était la première victoire de West Ham depuis début décembre, quand ils ont battu Chelsea, et était vital pour suivre le rythme de leurs rivaux poursuivant les places européennes.

Watford a pris les devants à la cinquième minute lorsque Dennis a été joué par Joshua King pour son huitième but de la saison.

Dennis a été brillant pour Watford depuis sa signature du Club de Bruges

Dennis a ouvert le score contre West Ham après seulement cinq minutes

King a trouvé Dennis, qui s’est placé entre les défenseurs de West Ham, mais l’attaquant a dû se frayer un chemin à travers la surface pour créer l’angle d’un tir qu’il a frappé devant Lukasz Fabianski.

Ses 13 buts pour la saison sont juste derrière Mohamed Salah (24 ans) en Premier League.

West Ham était la meilleure équipe depuis qu’il était derrière et a marqué un égaliseur mérité à la 27e minute.

Soucek a obtenu un égaliseur mérité pour West Ham

Soucek a tiré devant Daniel Bachmann après avoir été retrouvé dans l’espace dans la boîte par Jarrod Bowen.

Deux minutes plus tard, les visiteurs prenaient l’avantage lorsque Michail Antonio, à son retour sur le côté, jouait à Benrahma.

Le tir de l’ancien attaquant de Brentford a été dévié dans le fond du filet devant Bachmann, au large d’Adam Masina.

Benrahma a touché le filet alors que West Ham a marqué deux buts en deux minutes contre Watford

West Ham semblait avoir renforcé son avance au début de la seconde mi-temps, lorsque Soucek a joué à Bowen après que Dennis ait perdu le ballon.

Cependant, le but a été annulé pour une faute de Soucek dans la préparation.

West Ham a renforcé son avance juste avant l’heure de jeu lorsque l’arbitre Darren England a accordé un penalty aux visiteurs après avoir consulté le moniteur du terrain.

Bowen a été victime d’une faute du gardien Bachmann après avoir récupéré le ballon avant lui, et l’officiel est revenu sur sa décision avant de pointer du doigt le point.

Bowen a fait des ravages à Watford tout l'après-midi et a eu la malchance de ne pas se marquer

Mark Noble est intervenu pour tirer le penalty, envoyant le gardien des Hornets dans le mauvais sens pour porter le score à 3-1.

Noble n’avait plus marqué depuis janvier 2020 et a finalement égalé le total de 47 buts de Paolo Di Canio en Premier League pour le club.

Plus tôt cette saison, il a été sorti du banc pour tirer un penalty contre Manchester United, mais a raté le tir au but.

Seuls trois joueurs ont désormais marqué plus de pénalités que les 28 de Noble – et ce sont Alan Shearer (56), Frank Lampard (43) et Steven Gerrard (28).

Plus de misère a été accumulée du côté de Claudio Ranieri alors que Vlasic a inscrit le quatrième but dans le temps additionnel, alors que les soucis de relégation augmentent.

Watford reste la seule équipe de Premier League à garder sa cage inviolée cette saison et fait maintenant face à la perspective de perdre l’homme vedette Dennis à la Coupe d’Afrique des Nations la semaine prochaine.

