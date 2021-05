Mark Noble être couvert d’œufs et de farine était un “ retour sur investissement ”, dit Jesse Lingard, qui jette un éclairage supplémentaire sur une farce hilarante sur le garçon d’anniversaire de West Ham

Il y avait quelque chose d’incroyablement réconfortant à voir Mark Noble couvert de farine sur le terrain d’entraînement de West Ham samedi.

Quelle saison cela a été pour les Hammers, qui sont fermement engagés à terminer dans les places de la Ligue des champions cette saison.

West Ham a bouleversé le carnet de forme toute la saison et le football européen est une véritable possibilité

Rares étaient ceux qui auraient pu prédire qu’ils seraient dans cette position à ce stade il y a un an, alors que la relégation de l’élite était à craindre.

Être dans un territoire inconnu comme celui-ci pourrait augmenter considérablement le niveau de stress, mais la vidéo hilarante qui a honoré nos flux de médias sociaux montre que les joueurs aiment absolument la vie.

Le capitaine du club de West Ham a célébré son 34e anniversaire samedi et ses coéquipiers ont eu un tour hilarant dans leurs manches pour en faire une journée inoubliable.

Noble allait sur un rameur sur leur terrain d’entraînement et alors qu’il se remettait de l’entraînement exténuant, il a été couvert d’oeuf par un membre du personnel de Hammers avant que Jesse Lingard ne lui verse un sac plein de farine sur lui!

Il semblait que Noble faisait juste un bon entraînement honnête

Et comme Noble a fini, un œuf l’a frappé en premier

Avant que Lingard ne verse la farine sur lui

Vous ne savez jamais comment quelqu’un réagira à une farce jusqu’à ce que cela se produise, mais faites preuve de loyauté envers “ Nobes ”, qui s’est levé et a commencé à danser alors que ses coéquipiers rieurs entonnaient joyeusement “ Another One Bites the Dust ” de Queen.

Noble couvert de farine de la tête aux pieds, quel spectacle!

Le capitaine a très bien pris la farce

Noble semblait même l’apprécier

Ses coéquipiers l’ont plus apprécié

Pourquoi ont-ils fait une blague à Noble lors de sa journée spéciale? Lingard a révélé qu’il s’agissait d’un acte de “ récupération ” de la part de l’équipe et a mis en lumière la planification de l’opération.

“Il semble toujours avoir d’autres personnes, donc c’était un peu de récompense pour son anniversaire”, a déclaré Lingard à Sky Sports.

«Quelques gars discutaient avant de s’entraîner pour savoir quand le trouver et comment le faire. Il a dû faire le rameur donc dès qu’il a pris son dernier souffle, bam, farine et œuf. Un petit cadeau d’anniversaire de notre part!

«Je pensais qu’il allait casser mais il l’a bien pris, bon pour le moral de l’équipe. L’esprit d’équipe est vraiment bon, les plaisanteries volent jour après jour, mais quand nous arrivons sur le terrain d’entraînement, nous travaillons et nous nous efforçons d’obtenir trois points à chaque match. On reste ensemble.”

Cette farce montre parfaitement à quoi ressemble l’esprit d’équipe à West Ham maintenant