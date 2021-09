Mark Noble veut signer à West Ham avec un énorme record

in

Mark Noble veut lever le rideau sur sa carrière à West Ham avec la gloire européenne.

Le capitaine du club des Hammers est sur le point de commencer contre le Dinamo Zagreb jeudi soir au début de la toute première campagne de phase de groupes de la Ligue Europa de West Ham, dans ce qui est sa 18e et dernière saison au club.

Avec son temps de jeu en Premier League limité ces jours-ci par la forme de Declan Rice et Tomas Soucek, 34 ans noble est désespéré de saisir sa chance sur le continent, en particulier avec 2 000 fans de West Ham faisant le voyage en Croatie.

Le milieu de terrain de longue date a déclaré : « C’est une occasion incroyable. Cela a été trois ou quatre mois d’excitation, dans l’attente du tirage au sort, et nous sommes ici maintenant avec une équipe complète, tout le monde est prêt à aller jouer, donc nous sommes bien préparés et vraiment excités à propos de tout.

“Mon objectif principal cette saison est de m’assurer que nous ayons une bonne saison de Premier League, j’espère progresser dans les phases de groupes de la Ligue Europa et terminer ma carrière de joueur à West Ham sur une bonne note.

« Participer à cette compétition l’année dernière était fantastique et une fois que vous participez à une compétition, l’objectif est de la gagner – et je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas le faire.

“L’objectif principal est de gagner et j’espère que nous pourrons offrir un spectacle à nos fans itinérants.”

Noble a tout vu pendant son séjour dans l’est de Londres; relégations, victoires en barrages, défaites en finale de coupe, rachats, déménagements de stades et bouleversements managériaux.

Mais il se sent sous Moyes David, le club peut enfin commencer à jeter les bases pour viser encore plus haut que la Ligue Europa.

‘Des hauts et des bas’

« J’ai vu des hauts et des bas », sourit-il. «Mais nous avons en fait eu deux années vraiment solides.

“Si vous regardez l’équipe du manager d’Everton, c’était fort et pouvait rivaliser à chaque match et c’est comme ça que nous sommes maintenant.

« Je pense que si nous pouvons faire ce que nous avons fait au cours des deux dernières années et en tirer parti – cette année, la Ligue Europa est fantastique – mais pourquoi ne pouvons-nous pas aller plus loin et continuer d’aller de l’avant ?

« Nous avons maintenant une bien meilleure base et j’espère que nous continuerons à progresser. »

Moyes est sur le point d’apporter de nouveaux changements avec les nouvelles recrues Kurt Zouma, Nikola Vlasic, Alphonse Areola et Alex Kral, tous prêts pour des débuts complets.

Mais Moyes a confirmé que Michail Antonio envisageait de commencer après que le carton rouge de l’attaquant à Southampton lui ait accordé un repos forcé contre Manchester United dimanche.

