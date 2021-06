Mark Peel, ‘le LeBron James du grill’ ⋆ .

Mark Peel est devenu majeur lors de l’ascension du célèbre chef – il était le chef d’ouverture de Wolfgang Puck à Spago, après tout. Je ne peux pas dire qu’il s’est opposé à l’attention qui lui a été accordée après 1989, lorsque lui et Nancy Silverton ont ouvert Campanile, un restaurant qui a contribué à définir la cuisine rustique urbaine et était un élément essentiel de la scène culinaire de Los Angeles jusqu’à sa fermeture en 2012. Pourtant, Peel était moins un chef célèbre qu’un chef de chef, plus à l’aise derrière le grill ou partageant avec les clients un fait étrange qu’il venait de lire.

Si vous avez déjà vu Peel s’approcher de votre table avec une certaine lueur dans les yeux, vous saviez qu’une bonne histoire allait arriver. Ou une bouchée particulièrement délicieuse d’un plat qu’il avait perfectionné. L’homme était généreux avec sa nourriture et ses connaissances.

Il y a eu une période de ma vie où mon mari Jonathan Gold et moi étions des habitués du Campanile. Parfois, nous mangions au comptoir et plaisantions avec Nick le barman pendant que Silverton travaillait à la presse à sandwich les soirs de grilled cheese. Mais les sièges les plus excitants de la maison étaient ceux avec vue sur Peel at the grill. En tant que copropriétaire du restaurant, il aurait pu quitter l’endroit le plus chaud du restaurant et jouer le rôle d’expéditeur traditionnel du chef, essuyant la sauce des bords des assiettes et ajustant la garniture. Mais il était le maître grill du restaurant – ou, comme Jonathan l’a écrit en 2008, “le LeBron James du grill” – celui qui savait comment s’assurer que chaque morceau de viande ou de poisson dans l’assiette était succulent, avec juste la bonne quantité de fumée et de charbon. Ce travail, plus que de protéger les assiettes d’une goutte de demi-glace perdue, était essentiel au succès du restaurant. De plus, il semblait à l’aise «dans les mauvaises herbes», comme il disait, passant des commandes, vérifiant les assiettes en route vers les clients, plaisantant avec un serveur de passage et retournant un steak avant que les flammes du gril n’atteignent la viande.

“Vous voulez toujours jouer près du bord”, m’a-t-il dit lorsque j’écrivais une histoire sur le processus d’ouverture de Campanile. “Si c’est trop facile, vous devenez bâclé.”

Je pense que cette attitude est venue de ses débuts au restaurant, avant même ses jours de transformation avec Wolfgang Puck chez Ma Maison et Spago, avec Alice Waters chez Chez Panisse et avec Michael McCarty et Jonathan Waxman au Michael’s à Santa Monica. Il avait l’habitude de parler avec tendresse de son séjour au fourneau chez Cindy’s, un café-restaurant de style Denny’s situé à côté de l’autoroute 90, non loin de l’endroit où il rencontre le 605 à El Monte. C’est là que j’imagine qu’il a appris à ne pas se prendre trop au sérieux même s’il était un lecteur vorace et l’un de nos chefs les plus curieux intellectuellement.

Il ne semble pas juste que Peel, décédé dimanche à 67 ans, nous ait quittés moins d’une semaine après que la Californie ait abandonné ses restrictions COVID-19 et que les restaurants aient recommencé à rouvrir à plein régime. Bien qu’il se soit calmé ces dernières années, je l’ai parfois surpris à son Prawn Coastal (à l’origine Bomba) à l’intérieur du Grand Central Market, travaillant les bouilloires à vapeur en forme de globe, comme celles pour le ragoût d’huîtres au Grand Central Oyster Bar de New York. C’était avant la pandémie. J’espérais retourner à Prawn cet été, m’asseoir au comptoir et peut-être le regarder servir un bol de paella avec des oreilles à propos de sa dernière obsession, peut-être un nouvel ingrédient ou un fait historique étrange.

Au lieu de cela, je regarde une photo que notre amie Anne Fishbein a prise de Mark Peel et Jonathan dans notre arrière-cour alors qu’ils mettent triomphalement la dernière pièce à la place d’un barbecue Weber ridiculement massif – le style ranch de 37 pouces qui est exagéré pour tous mais les plus grandes foules. Peel ne pouvait pas supporter que Jonathan, qui admettait librement son manque de prouesses mécaniques, puisse laisser le gril non construit au cours de l’été. Dans le monde de Peel, aucun gril ne devrait rester inutilisé.

Et aucun chef ne devrait être loin des fourneaux. Au cours du week-end, Ruth Reichl me racontait comment elle avait prématurément déclaré la fin du célèbre chef – en 1989 – et lorsque j’ai recherché l’article, je n’ai pas été surpris de découvrir que Peel était l’un de ses meilleurs exemples.

« Tu parles au mauvais gars. Je ne veux pas être un chef célèbre », lui a-t-il dit pour l’histoire. « C’est trop de travail – voyager partout, se faire prendre en photo. C’est insidieux. Le danger est que vous arrêtez de faire attention à ce que vous êtes censé faire, vous arrêtez de penser à cuisiner. Et c’est pourquoi je me suis lancé dans cette entreprise en premier lieu. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne sais pas jouer du saxophone. Mais je sais vraiment cuisiner. Et c’est ce que je veux faire.

Il l’a fait avec brio.

Laurie Ochoa a travaillé comme rédactrice et rédactrice dans la section Food du Los Angeles Times, a été rédactrice en chef du magazine Gourmet et est rédactrice en chef des arts et du divertissement du Times.

