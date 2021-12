Mark Pike, ex-star des Buffalo Bills, est décédé à 57 ans

Mark Pike, un ancien ailier défensif et joueur des équipes spéciales des Buffalo Bills, est décédé mercredi, a annoncé l’équipe. Il avait 57 ans. Les Bills ont révélé que Pike est décédé après une bataille contre un lymphome non hodgkinien, ajoutant qu’il avait récemment contracté le COVID-19 et une pneumonie.

« C’était un grand homme qui jouait contre des équipes spéciales, ce qui était un cauchemar pour nos adversaires », a déclaré le Bills Hall of Famer, Steve Tasker, sur le site officiel des Bills. « C’était un spécimen unique. Sa capacité à courir et à jouer contre des équipes spéciales avec sa polyvalence était incroyable. »

Pike a été repêché au septième tour en 1986 par Georgia Tech. Il a joué pour les Bills toute sa carrière (1986-1998) et a aidé l’équipe à atteindre le Super Bowl quatre fois de suite. Pike a mené les Bills dans les plaqués des équipes spéciales au cours de sept des huit dernières années avec l’équipe et reste le meilleur plaqueur de tous les temps de l’équipe spéciale avec 255. Ce total se classe au deuxième rang de l’histoire de la NFL avec l’équipe spéciale des New England Patriots Larry Izzo. en tête avec 298.

« Mark était vraiment la pièce maîtresse de nos unités de couverture de premier plan », a déclaré Tasker. « J’étais un peu un gars large. J’étais un tireur et j’étais un L-2 à l’extérieur. Je n’étais pas beaucoup là-bas avec les trois, les quatre et les cinq. Mark l’était. Donc, la physicalité de la spéciale équipes était sa timonerie, et il faisait régulièrement exploser les gens. Ainsi, alors que j’attirais certaines personnes et qu’elles devaient défendre ma vitesse et ma capacité à garder l’effet de levier et à couper le terrain, c’était un homme fou de bulldozer. Il était un véritable train de marchandises. »

L’ancien entraîneur des Bills Marv Levy a également partagé ses réflexions sur Pike. « Cela a été un si grand privilège pour moi d’avoir été son entraîneur avec les Bills de Buffalo dans les années 1990, alors que Mark avait joué un rôle essentiel dans la contribution au succès de nos équipes lors de nos quatre voyages à ces matchs du Super Bowl et au-delà, « , a déclaré Lévy. « Mark n’était pas seulement un joueur de ligne défensive, un secondeur et des équipes spéciales hors pair, mais il était l’incarnation de tout ce que j’avais toujours espéré que nos joueurs seraient. » Selon Statmuse, Pike a disputé un total de 173 matchs, le plaçant à la neuvième place de l’histoire des Bills.