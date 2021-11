Mark Ramsey et Digger Manes parlent de reconstruction après une descente de police (exclusif)

Les stars de Moonshiners, Mark Ramsey et Digger Manes, avaient du pain sur la planche après qu’une descente de police les ait forcés à fuir le Tennessee pour continuer. L’installation dans un autre endroit était « beaucoup de travail », ont déclaré Ramsey et Manes à PopCulture.com avant le nouvel épisode de mercredi, et les ont presque complètement exclus de l’industrie du clair de lune.

Trouver un endroit qui a à la fois une bonne source d’eau et qui est loin des regards indiscrets du public était déjà assez difficile, et Ramsey a déclaré que le raid lui-même « a pris le foutu vent de [his] des voiles. » Il n’y a plus de moyen d’arrêter le business de l’alcool dans l’arrière-pays maintenant. « Nous sommes à peu près trop vieux pour faire autre chose, et Digger est trop jolie pour aller en prison », a-t-il plaisanté.

La poursuite de la tradition du clair de lune est une grande partie du duo dynamique qui va de l’avant, tout comme le boom de la demande d’alcool qui s’est produit pendant la pandémie de COVID-19. « COVID a imposé une énorme demande d’alcool, légal et illégal », a expliqué Manes, alors que son partenaire plaisantait, « Si vous êtes coincé avec votre conjoint sept jours sur sept, vous pourriez avoir besoin d’un verre … ou deux. »

Malgré la demande, Manes et Ramsey étaient déterminés à ne pas augmenter le prix de leur alcool. « Ce sont nos amis et nos clients, alors nous avons souffert avec eux », a expliqué Ramsey. Même maintenant, Manes a déclaré que la demande était toujours accrue, mais qu’ils devaient « creuser un peu plus » pour maintenir leurs prix bas.

Les stars de Moonshiners attendent avec impatience que les fans voient de « vraies choses historiques » cette saison, à la fois sur le spectacle des alcools de backwoods et sur Master Distiller, qu’ils jugent aux côtés de Tickle et Tim Smith. Il y a des talents majeurs des fabricants d’alcool en compétition pour le titre ultime cette saison, avec Ramsey admettant: « Il n’y a pas eu un seul épisode de Master Distiller où nous ne sommes pas partis en apprenant quelque chose, ce qui est bien. Vous n’êtes jamais trop vieux. pour continuer à apprendre. »

Manes intervint: « Vous pouvez dire à ceux qui veulent juste être à la télévision. … Ils ne savent pas ce qu’ils font en premier lieu. » Ces candidats « feront face au calcul » sur toute la ligne, mais être capable de reproduire leur travail et de canaliser une passion pour leur métier sont les facteurs les plus importants. « Pour faire de la bonne liqueur, il faut avoir la passion dans son cœur », a-t-il dit, « Cela transparaît toujours. »

Cette saison de Moonshiners et Master Distiller, Ramsey a plaisanté en disant que les fans peuvent « apprécier notre ignorance et notre folie », ajoutant: « Peut-être que vous apprendrez quelque chose. » Manes intervint : « Vous apprendrez peut-être ce qu’il ne faut pas faire ! Moonshiners est diffusé les mercredis à 20 h HE sur Discovery et discovery+, suivi de Master Distiller à 21 h HE.