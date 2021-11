Mark Richards dit que Kyle Rittenhouse regrette d’être allé à Kenosha

Kyle Rittenhouse avocat Marc Richards a déclaré que son client regrettait d’être allé à Kenosha, dans le Wisconsin, la nuit où il a abattu deux personnes et en a blessé une autre en août 2020.

Richards a fait valoir que Rittenhouse a agi en état de légitime défense. Vendredi, un jury de Kenosha a acquitté Rittenhouse de tous les chefs d’accusation. Quelques heures plus tard, l’avocat s’est entretenu avec Chris Cuomo.

Cuomo a noté le fait que Rittenhouse a témoigné pour sa propre défense – une décision « risquée », comme l’a dit l’hôte de CNN.

« À quel point cet appel a-t-il été difficile ? » demanda-t-il à Richards.

«Nous avions l’impression d’avoir un témoin, un client, qui pourrait raconter son histoire», a répondu Richards. « Il était articulé, assez intelligent. Il n’a eu aucun dommage. Il n’a pas eu de condamnations antérieures ou n’a jamais été en difficulté. Il était cadet de la police, cadet des pompiers, pro social. Nous pensions qu’il pouvait le faire. Il y avait évidemment beaucoup de travail à faire. »

Richards a expliqué que l’équipe de défense avait simulé des jurys et a constaté que Rittenhouse avait en fait obtenu de moins bons résultats parmi les jurés qui ne l’avaient pas entendu raconter sa version des faits.

« Et cela a pris la décision, je ne veux pas dire facile, mais cela a pris la bonne décision », a-t-il déclaré.

« Est-ce qu’il aimerait ne pas y être allé ce soir-là ? » demanda Cuomo.

« Cent fois plus », a répondu Richards. « J’ai eu des discussions – Kyle a dit: » Si je devais tout recommencer et que j’avais la moindre idée que quelque chose comme ça pourrait arriver, je ne le ferais pas. Vous savez, et ce n’est pas le cas, je veux être clair. Ce n’est pas un regret pour ce qu’il a fait cette nuit-là dans ces circonstances. Avec le recul, c’est toujours 20/20 sinon mieux. Et il ne voulait tuer personne. Et il s’est retrouvé avec le choix terrible, et il a exercé ce choix, qui s’est avéré légal. »

Cuomo a poursuivi en demandant: « Pense-t-il qu’il a fait quelque chose de mal? »

« Légalement, non », fut la réponse.

« Moralement? » demanda Cuomo.

« Il souhaite qu’il n’a pas eu à le faire », a déclaré Richards. «Mais, vous savez, cette affaire, comme vous l’avez dit, a été tellement politique, donc oui ou non. Le récit qui est sorti n’était pas la vérité. Au procès, c’est sorti. Il avait vécu dans cette communauté. Il avait travaillé dans cette communauté. Sa famille, son père, sa grand-mère, ses tantes, ses oncles vivaient dans cette communauté. Il y a passé beaucoup de temps. Il est allé là-bas plus tôt dans la journée pour aider à nettoyer les graffitis, faire ces choses. Et quand on lui a demandé d’aider à Car Source, il y est allé.

Regardez ci-dessus via CNN.

