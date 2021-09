Mark Ronson confirme qu’il a épousé Grace Gummer avec un doux hommage

Meryl Streep peut désormais appeler officiellement Marc Ronson son gendre !

L’artiste “Uptown Funk” a récemment épousé une actrice Grace gommeuse— La fille de Meryl — lors d’une cérémonie de mariage intime. Sur Instagram le samedi 7 septembre. 4, le musicien anglais a exprimé son amour pour Grace dans un hommage chaleureux.

“À mon plus grand amour… sorti de nulle part, tu as fait de 45 mains la plus belle année de ma vie”, a-t-il écrit, à côté d’un portrait romantique de leur grand jour. “Et je suis sûr qu’il m’a fallu 45 ans pour devenir l’homme digne de votre amour. J’espère que je passerai chacun de ces anniversaires à vos côtés jusqu’à mon dernier jour. Et au-delà.”

Mark a ajouté: “(et oui, nous nous sommes mariés).”

Le couple, qui est notoirement privé de sa vie personnelle, n’a pas partagé les détails de leurs noces. Cependant, il a déjà été signalé qu’ils se sont mariés début août à New York.

Grace, 35 ans, a pris sa mère dans le monde du divertissement, et les fans la reconnaîtront pour ses rôles dans Mr. Robot, Good Girls Revolt, American Horror Story, The Newsroom, Smash et d’autres émissions de télévision. Comme Meryl, Grace a étudié au Vassar College, avant de décrocher son premier rôle en tant que version plus jeune de sa mère dans The House of the Spirits en 1993.

Mark, 45 ans, a pris d’assaut l’industrie de la musique et a remporté sept Grammy Awards. Il a collaboré avec Miley Cyrus, Dua Lipa, Lady Gaga, Adèle, Bruno Mars, Amy Winehouse et plus de stars, bien que le couple ait gardé son mariage avec ses amis proches et sa famille.