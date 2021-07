Mark Ronson revient sur son parcours musical pour les docuseries “Watch the Sound” ⋆ .

Montez le volume des nouvelles docuseries d’Apple TV+, Regardez le son avec Mark Ronson. La série de six épisodes explore en profondeur les outils qui peuvent transformer une grande chanson en un enregistrement emblématique avec Mark Ronson, un DJ renommé, producteur prolifique, auteur-compositeur et artiste primé, qui explore le carrefour de l’art et de la technologie.

Ronson a certainement le crédit pour un tel projet, collaborant avec certains des plus grands noms de l’industrie musicale, comme Bruno Mars (“Uptown Funk”) et feu Amy Winehouse (“Rehab”). Il a même remporté un Oscar, un Golden Globe et un Grammy pour avoir co-écrit le smash de Lady Gaga et Bradley Cooper “Shallow” dans le film de 2018 A Star is Born.

Tout au long de la série, Ronson se penche sur les origines de l’auto-réglage, de l’échantillonnage, de la réverbération, des synthétiseurs, des boîtes à rythmes et de la distorsion. Les inventeurs et les pionniers ont leur dû. Il s’assoit également avec des musiciens comme Paul McCartney, Dave Grohl, Charli XCX, T-Pain, Nick Rhodes de Duran Duran, et plus encore, alors qu’ils approfondissent leur processus créatif en utilisant ces méthodes inventives. À la fin de chaque épisode, les téléspectateurs ont droit à un morceau unique de musique originale utilisant une technologie et des techniques révolutionnaires.

Ci-dessous, Ronson réfléchit à son parcours auditif.

Cette série se présente vraiment comme une lettre d’amour à la musique. Comment est née l’idée du spectacle ?

Mark Ronson : Vous avez raison. C’est une lettre d’amour à la musique d’une certaine manière, mais nous voulions le faire d’une manière qui n’avait jamais été faite auparavant. Nous avons décidé de l’aborder d’un point de vue technologique. Quand Apple est venu me voir pour la première fois, ils ont vraiment aimé cette conférence TED que j’ai faite sur l’échantillonnage. Ils voulaient faire un spectacle éducatif sur la musique, mais avec une touche technologique. Aussi, [a show] pour les gens qui aiment juste une chanson et qui n’ont jamais vraiment réfléchi à la façon dont elle a été faite auparavant. Ils m’ont mis en contact avec Morgan Neville qui est un documentariste incroyable. Il a fait 20 pieds de la célébrité et ne seras-tu pas mon voisin? et il est un grand fan de musique. Nous avons donc imaginé ce spectacle, en pensant pourquoi ne pas le diviser en six technologies qui, selon nous, sont les plus influentes et ont révolutionné le son de la musique.

Mon épisode préféré est la réverbération. Comme les autres, vous en ressortez avec une oreille plus analytique. J’ai également apprécié de voir les images d’archives de votre collaboration avec Amy Winehouse. Comment était-ce de revisiter ces moments?

La réverbération n’était pas quelque chose à laquelle j’avais pensé profondément jusqu’à ce que je rencontre Amy. Le premier jour, je lui ai posé la question la plus basique que vous poseriez à quelqu’un : « Hé, comment voulez-vous que votre disque sonne ? » Elle a dit: “Il y a ce truc qu’ils jouent dans mon local [pub]. ” C’était le Shangri-Las. C’était cette musique des années 60, vraiment dramatique, cuite dans cette réverbération. Je n’avais jamais rien fait de tel auparavant, mais j’avais juste un bon pressentiment pour elle et je voulais travailler avec elle.

C’est ainsi que j’ai fait la première démo pour [Winehouse’s] “Retour au noir.” J’avais cette petite grosse caisse avec un tambourin et j’ai trouvé le piano et je l’ai joué pour elle le lendemain. Elle l’a creusé et a écrit le reste de la chanson en une heure dans l’arrière-boutique avec des écouteurs. La façon dont j’ai pensé à la réverbération en tant qu’outil émotionnel était à travers mon travail avec Amy.

Certains outils, comme l’auto-tune, peuvent avoir une mauvaise réputation auprès des traditionalistes. Pensez-vous que cette série va aider à changer les perceptions ?

Je pense que oui. Même lorsque l’auto-tune est sorti, j’étais une sorte de haineux. J’aimais Stevie Wonder et Aretha Franklin et des voix comme celle d’Amy. Tout le monde a adoré “Believe” de Cher parce que c’était ce grand retour, et Cher est incroyable, mais la façon dont c’est devenu fou après ça. Je n’étais définitivement pas fan jusqu’à Kanye [West] est sorti avec ” 808’s & Heartbreak “. Kanye n’a jamais prétendu qu’il savait chanter, mais tout à coup, voici cet outil qui lui a permis de sortir toutes ces mélodies et chansons cool.

Cela m’a fait repenser lorsque j’ai parlé à des gens comme T-Pain et Charli XCX, qui sont vraiment de bons chanteurs qui ne veulent pas seulement être de bons chanteurs. Ils veulent ressembler à quelqu’un qu’ils n’ont jamais entendu auparavant. J’ai vu l’attrait plus humain, ce qui est bizarre quand on parle de technologie numérique, mais c’est l’un des thèmes récurrents de cette émission. Ces nouvelles technologies sortent, et au début, les gens en ont peur ou se lèvent les bras parce que cela enlève le sens humain de la musique. Ensuite, quelqu’un l’utilise d’une manière incroyable à laquelle nous n’avons jamais pensé, et tout à coup, ces machines et outils sont nos meilleurs amis.

Il a dû y avoir des moments inoubliables pour vous pendant le tournage. Vous devez vous asseoir et créer avec Paul McCartney !

L’une des histoires les plus célèbres pour la distorsion et comment nous avons obtenu les sons de ces guitares déformées à partir de disques comme “You Really Got Me” de The Kinks et Ray Davies, était qu’il y avait ce folklore et cette mythologie qu’il a laissé tomber l’ampli et le cône déchiré. Il a coupé le haut-parleur intentionnellement avec un rasoir. Ensuite, s’asseoir avec Dave Grohl, qui est essentiellement un dieu du rock qui est assis sur le mont Olympe, et couper des cônes de haut-parleur avec lui pendant qu’il joue et comment il est prêt à le faire – c’est fou. Et puis avoir Paul McCartney, qui a fait un travail si révolutionnaire avec les Beatles avec des synthétiseurs, c’est littéralement comme si Steve Jobs vous montrait comment utiliser l’iPhone. Si j’essaie de déballer le fait que je peux parler de ce genre de choses à ces gens, ça devient un peu trop.

Alors que la technologie continue de croître, où voyez-vous l’avenir de la musique ?

C’est difficile à dire car je n’aurais jamais imaginé il y a 25 ans que la musique sonnerait comme aujourd’hui. Il y a des choses qui seront toujours classiques et parleront aux gens comme un grand chanteur ou une chanson incroyable. Ce qui entoure cette chanson et cette voix continuera d’évoluer avec la technologie. Qui sait? Dans 20 ans, vous pourrez probablement me jouer une chanson entièrement composée par AI, et je ne pourrai peut-être pas faire la différence entre cela et “Landslide” de Stevie Nicks. Je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet, mais ce sera probablement le cas.

Voyez-vous cette série dépasser une saison ?

J’ai passé un moment tellement incroyable. J’ai l’impression que lorsque je termine un album, j’ai l’impression d’avoir dit et dépensé tout ce que je pouvais. Puis, trois mois plus tard, je me dis : “D’accord, je suis prêt à faire un autre album.” En ce moment, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Mais dans quatre mois, je me dirai probablement : “Bon sang, j’ai hâte de parler de ce truc.”

Regardez le son avec Mark Ronson, vendredi 30 juillet, Apple TV+