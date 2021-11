Mark Roth, membre du Temple de la renommée du bowling professionnel, est décédé à 70 ans

Mark Roth, un champion de bowling professionnel des années 1970 et 1980 qui figure parmi les plus grands noms du sport, est décédé, selon les rapports. Il avait 70 ans.

En plus des huit titres de la tournée de la Professional Bowlers Association (PBA), Roth était également connu pour avoir été le premier joueur professionnel à battre un score de 7 à 10 lors d’une émission télévisée nationale en direct, a rapporté le site Web du United States Bowling Congress.

La mort de Roth a été confirmée vendredi par Tom Clark, commissaire de la Professional Bowling Association (PBA), qui a reçu une nouvelle de la femme de Roth, Denise, a rapporté le journal Staten Island Advance à New York.

Quelques jours plus tôt, Denise Roth a publié un message sur Facebook, demandant aux fans de prier pour son mari malade.

Roth souffrait d’insuffisance cardiaque congestive et de pneumonie et souffrait de diabète, a écrit Denise Roth. Il avait également subi au moins deux crises cardiaques, en 2009 et 2019.

Ses 34 victoires totales en tournoi se classent au sixième rang de tous les temps, derrière seulement Walter Ray Williams Jr. (47) ; Comte Antoine (43); Norm Duke (40 ); Pete Weber (37); et Park Bohn III (35), a rapporté l’Advance.

Roth a été intronisé au PBA Hall of Fame en 1987 et au US Bowling Congress Hall of Fame en 2009, a écrit la PBA sur son site Web.

Né à Brooklyn, New York, Roth a vécu à Staten Island pendant de nombreuses années et a ensuite vécu dans le nord de l’État de New York et du New Jersey, selon le journal.