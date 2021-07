in

L’UE est au milieu d’une bataille acharnée avec Varsovie et Budapest sur des questions telles que l’indépendance de la justice et la liberté de la presse. Le conflit s’est récemment intensifié avec la décision du Tribunal constitutionnel polonais que le pays ne devrait pas se conformer aux exigences de la plus haute juridiction de l’UE, tandis que la Commission européenne a engagé une action en justice contre les deux pays pour les droits des LGBT. La Cour européenne de justice (CJCE) a déclaré jeudi que la Pologne devrait suspendre une chambre disciplinaire pour les juges qui, selon elle, ne répondent pas aux normes d’indépendance nécessaires.

Un jour plus tôt, le Tribunal constitutionnel polonais avait jugé qu’une précédente demande de suspension de la chambre était contraire à la constitution polonaise et que le pays ne devait pas se conformer.

Vendredi, la première présidente de la Cour suprême de Pologne, Malgorzata Manowska, a publié une déclaration dans laquelle elle se dit “profondément convaincue” que la chambre disciplinaire est indépendante.

Partageant une vidéo d’un porte-parole de la Commission réitérant que le droit de l’UE a la primauté sur les décisions de justice des États membres, les militants de Nexit Denktank, qui font pression pour un retrait néerlandais du bloc européen, ont écrit : « L’UE pense que le droit de l’UE a préséance sur droit national, car un juge a déclaré en 1964 que le droit de l’UE prévalait sur le droit national.

« Qui aux Pays-Bas ou n’importe qui dans l’UE a déjà voté pour cet (énorme) transfert de pouvoir ?

« Je vais donner la réponse : personne.

“Et cette vidéo montre également sur quoi ces accusations de “mauvais état de droit” sont (en partie) basées.

“Si vous n’êtes pas obéissant à l’UE non élue et non démocratique, alors vous avez un ‘mauvais état de droit’, tandis que la Pologne écoute simplement son propre peuple.”

« Qui aux Pays-Bas ou n’importe qui dans l’UE a déjà voté pour cet (énorme) transfert de pouvoir ?

« Je vais donner la réponse : personne.

“Et cette vidéo montre également sur quoi ces accusations de “mauvais état de droit” sont (en partie) basées.

JUST IN : l’adhésion de l’UE au CPTPP est qualifiée d’« impossible »

“Si vous n’êtes pas obéissant à l’UE non élue et non démocratique, alors vous avez un ‘mauvais état de droit’, tandis que la Pologne écoute simplement son propre peuple.”

Selon un rapport de Caroline de Gruyter, auteure, chroniqueuse et conférencière néerlandaise, le monde ne devrait pas être surpris par le record de plus en plus dur des Pays-Bas à Bruxelles, car le pays est sceptique à l’égard de l’intégration européenne depuis de nombreuses décennies.

Elle a écrit l’année dernière : “Aujourd’hui, beaucoup de ceux qui se souviennent des Néerlandais comme des Européens engagés et enthousiastes sont perplexes face aux positions dures sur la réforme de la zone euro ou le paquet COVID-19 venant de La Haye. Mais ce n’est pas nouveau.

« Au cours des deux premières décennies de l’intégration européenne, les Néerlandais se sont comportés de la même manière.

“Ils n’ont adouci leur position qu’après l’adhésion du Royaume-Uni en 1973.”

Aux côtés des Britanniques, les Néerlandais se sont finalement sentis chez eux en Europe continentale et sont devenus plus confiants, a déclaré Mme de Gruyter.

Les deux pays ont mené et gagné de nombreuses batailles libérales ensemble, pour le marché unique et plusieurs élargissements, par exemple.

C’est à ce moment-là que les Néerlandais sont devenus plus favorables à l’intégration politique, sautant de front dans Schengen, l’union monétaire et bien d’autres.

Cependant, la Grande-Bretagne s’est éloignée et tandis que les Néerlandais proposaient une union politique complète pour le traité de Maastricht, Londres a refusé de rejoindre Schengen, l’euro ou la coopération judiciaire.

Mme de Gruyter a expliqué : « C’est à ce moment-là que l’ambivalence néerlandaise en Europe a refait surface et que l’euroscepticisme a commencé à monter. Il est en partie dirigé contre l’UE elle-même, mais principalement contre de nombreux gouvernements néerlandais successifs qui n’ont pas expliqué pourquoi le pays se situe au cœur de l’Europe. l’intégration.

« La plupart des Néerlandais aiment le marché intérieur et sont positifs quant à l’adhésion à l’UE, mais beaucoup rejettent les aspects politiques de l’intégration européenne. La défense européenne, une politique étrangère commune ou les taxes européennes les rendent nerveux.

A NE PAS MANQUER :

Le plan secret de John Major pour sauver la famille royale [REVEALED]

Le SNP appelle à un référendum sur le traité de l’UE avant le Brexit [INSIGHT]

La “victoire majeure” de Londres après que la CJCE a jugé que la BCE “manquait de compétence” [ANALYSIS]

“Leur premier réflexe est de s’opposer à ces choses.”

Ce réflexe, a-t-elle noté, s’est renforcé en raison du Brexit et de la douleur fantôme qu’il a provoquée, alors que le retrait du Royaume-Uni du bloc “renforce la puissance de l’Allemagne et de la France, et du sud de l’Europe”.

Selon Mme de Gruter, M. Mark Rutte est “traumatisé” par le Brexit, car il sait que “cela pourrait aussi arriver à son pays”.

Elle a poursuivi dans son article pour la politique étrangère : « Le parti libéral-conservateur de Rutte, le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), est le plus grand des Pays-Bas.

“Mais le Parti eurosceptique d’extrême droite pour la liberté (PVV), dirigé par Geert Wilders, est deuxième.

“Un autre parti d’extrême droite, le Forum démocratique, attise également le sentiment anti-européen.

“M. Rutte est déterminé à éviter une sortie néerlandaise.

“Cela dévasterait un pays qui participe à tous les programmes européens sous le soleil.

“Mais plus Rutte veut éviter le débat politique sur l’Europe, plus l’opposition insiste.”

Depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’UE, le Premier ministre néerlandais a traité avec mépris la Grande-Bretagne du Brexit.

M. Rutte a appelé à une forme d’adhésion continue du Royaume-Uni à l’UE, affirmant: “Je déteste le Brexit sous tous les angles”.

Ses commentaires faisaient suite à ceux d’autres dirigeants européens qui avaient suggéré que la porte restait ouverte pour que le Royaume-Uni reste dans l’UE s’il voulait changer d’avis.

S’exprimant alors qu’il arrivait pour un sommet du Conseil européen à Bruxelles il y a trois ans, M. Rutte a déclaré qu’il était “essentiellement important” que la Grande-Bretagne définisse ce qu’elle voulait de tout accord sur le Brexit.

Il a déclaré : “En tant qu’anglophile, je déteste le Brexit sous tous les angles.

« J’espère que nous arriverons à une forme de poursuite [UK] l’adhésion ou la relation avec le marché intérieur.”

M. Rutte a ajouté qu’il pensait que l’économie britannique et la livre sterling auraient été très durement touchées par son retrait de l’UE.

De plus, dans une interview accordée au journal espagnol El Pais en février 2019, M. Rutte a averti que le Royaume-Uni semblait glisser du “précipice” vers un no deal dévastateur.

Il a déclaré: «Ce qui sera affaibli par le Brexit, c’est le Royaume-Uni.

« Il s’affaiblit déjà, c’est un pays en déclin par rapport à il y a deux ou trois ans.

“Cela va devenir une économie de taille moyenne dans l’océan Atlantique.

“Ce ne sont ni les États-Unis ni l’UE. Il est trop petit pour apparaître seul sur la scène mondiale.”

M. Rutte, qui a affirmé que les Néerlandais auraient remplacé le Royaume-Uni dans le bloc en tant que voix prééminente du libre-échange, a également averti que des centaines d’entreprises avaient l’intention de déménager de l’autre côté de la mer du Nord depuis la Grande-Bretagne.

Il a noté : « Nous ne pouvons pas les empêcher de venir ici.

« Tous les hommes d’affaires britanniques à qui j’ai parlé disent qu’ils vont réduire les investissements, réduire leurs activités au Royaume-Uni.

“Cela aura un impact insurmontable sur le Royaume-Uni.”

Répondant aux commentaires de M. Rutte, un porte-parole de l’ancienne Première ministre Theresa May a déclaré : « Je ne suis pas du tout d’accord.

“L’emploi est à un niveau record, les exportations sont à un niveau record, les entreprises continuent d’investir au Royaume-Uni.

« Deloitte a nommé le Royaume-Uni la première destination européenne pour les investissements étrangers directs et Londres la première ville au monde pour les investissements le mois dernier. »