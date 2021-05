Mark Selby vs Shaun Murphy en direct: Comment regarder la finale du Championnat du monde de snooker 2021 en ligne depuis n’importe où

Après plus de quinze jours d’action de feutrine verte, nous avons enfin atteint la grande finale du tournoi le plus prestigieux de snooker. Lisez la suite pour savoir comment regarder Mark Selby vs Shaun Murphy en ligne et diffuser la finale du Championnat du monde de snooker 2021, où que vous soyez dans le monde.

Le champion de 2005, Murphy, a réservé sa place dans cette confrontation après avoir réussi un revirement remarquable pour battre Kyren Wilson 17-12 lors de leur affrontement en demi-finale samedi.

Le n ° 7 mondial était à la traîne 10-4 et 11-6, mais a été à la hauteur de son surnom de magicien pour tracer une évasion qui l’a vu gagner les cinq images après la reprise du match à 12-12 samedi soir.

Il affrontera désormais Selby, triple champion, après que le Jester de Leicester soit revenu de 13 à 11 contre Stuart Bingham.

Réussissant des pauses de 125 et 132, Selby a finalement échoué le qualificatif Bingham pour sceller sa place en finale, après une demi-finale exténuante qui a duré près de trois heures et 40 minutes de plus que la victoire de Murphy sur Wilson.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de la finale du Championnat du monde de snooker 2021 avec notre guide ci-dessous.

Finale du Championnat du monde de snooker 2021: où et quand?

La finale du Championnat du monde de snooker 2021 entre Mark Selby et Shaun Murphy se déroule au Crucible Theatre de Sheffield, en Angleterre, le dimanche 2 mai et le lundi 3 mai.

La finale est un match au meilleur des 35 images, avec les sessions de l’après-midi commençant chaque jour à 13h00 BST heure locale (8h00 HE, 5h00 PT, 20h00 CST, 22h00 AEST, 12h00 NZST) et les sessions du soir à partir de 19h00 BST (14h00 HE, 11h PT, 20h CST, 4h AEST, 6h NZST))

Comment diffuser gratuitement la finale du Championnat du monde de snooker 2021 en direct au Royaume-Uni

Les résidents du Royaume-Uni ont plusieurs options pour regarder la finale de cette année.

La station en clair BBC 2 diffusera chaque session de la finale avec une couverture à partir de 13 heures le dimanche 2 mai. La couverture se poursuit avec la session du soir à 19 heures. Les mêmes horaires s’appliquent sur BBC Two pour le jeu de la dernière journée de lundi.

Vous pouvez également regarder toute l’action en direct via sa plateforme de streaming en ligne, BBC iPlayer.

Eurosport assurera également une couverture complète de la finale du Championnat du monde de snooker sur ses deux chaînes linéaires, le réseau étant disponible via les packages de base Sky TV et Virgin Media.

Pour ceux qui préfèrent diffuser, il y a Eurosport Player qui est disponible pour un abonnement mensuel de 6,99 £ ou 39,99 £ pour son pass annuel.

BBC iPlayer



Diffusez la couverture du World Snooker Championsip de la BBC gratuitement en ligne avec BBC iPlayer.

Gratuit chez BBC iPlayer

Puis-je regarder la finale du Championnat du monde de snooker 2021 en ligne aux États-Unis?

Le service de streaming sportif dédié DAZN diffusera en direct la finale Mark Selby vs Shaun Murphy aux États-Unis.

Un abonnement DAZN ne coûte que 19,99 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année et vous donne accès à un trésor de sports en direct exclusifs, notamment la boxe et le cricket.

DAZN



DAZN est la couverture du championnat du monde de snooker aux États-Unis parmi de nombreux autres sports.

20 $ par mois chez DAZN

L’affrontement Murphy vs Selby commence dimanche à 8 h HE / 5 h HP.

Comment regarder la finale du Championnat du monde de snooker 2021 en ligne au Canada gratuitement

C’est la même histoire au Canada, DAZN détenant les droits de diffusion en direct de la finale.

DAZN au Canada coûte 19,99 $ par mois ou 150 $ par année, mais le service offre également actuellement un essai gratuit de sept jours, ce qui signifie que vous pouvez regarder la finale gratuitement.

DAZN



DAZN est la couverture du Championnat du monde de snooker au Canada parmi de nombreux autres sports. Essayez-le gratuitement pendant une semaine, puis ne payez que 20 $ par mois par la suite, ou 150 $ pour l’année.

20 $ par mois chez DAZN

Puis-je regarder le World Snooker Championship 2021 en ligne en Australie?

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les gens de Down Under, aucun diffuseur n’ayant confirmé la diffusion de la finale en Australie.

Si vous cherchez à regarder l’action de Sheffield, votre meilleur pari est d’utiliser un VPN comme décrit ci-dessus, de définir votre emplacement sur un pays sur cette page qui diffuse et de partir de là.

Comment regarder le World Snooker Championship 2021 en ligne en Chine?

Les téléspectateurs en Chine peuvent regarder le tournoi sur une gamme de chaînes et de services, notamment Superstars Online, Liaoning TV, Youku, Zhibo.tv et Migu.

