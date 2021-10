Mark Stein de Vanilla Fudge sortira son premier album solo, « There’s A Light », en novembre

Mis à l’écart par la pandémie de COVID-19 et incapable de se produire en direct avec un groupe de rock populaire FUDGE À LA VANILLE, chanteur et claviériste Mark Stein a décidé de mettre son temps libre à profit. Il voulait écrire et enregistrer des chansons sur ce qui se passait en Amérique et dans le reste du monde. Il a vu des troubles sociaux, des disparités raciales, des divisions politiques, de la violence, des maladies généralisées et un monde entier au bord d’une catastrophe économique en raison de la propagation d’une maladie pas comme les autres. Pourtant, en même temps, Stein vu une belle opportunité.

Comme marque déclare : « Je savais que nous, en tant que pays, étions déjà venus ici. Les grandes guerres mondiales ; le mouvement des droits civiques des années 60 ; les catastrophes naturelles telles que Katrina et Sablonneux; et, bien sûr, le 11 septembre. Dans tous les cas, nous nous sommes levés ensemble comme une seule nation ; une force unie et nous sommes revenus plus forts que nous ne l’avions été auparavant. À l’intérieur de chaque personne, je crois qu’il y a une lumière ; un espoir; et le désir de faire ce qu’il faut. Ma chanson ‘Nous sommes un’ parle de cette unité et de ce dont je sais que notre pays et le monde sont capables. »

Dû le 26 novembre via Deko Divertissement, « Il y a une lumière », marqueLe tout premier album solo de , est une collection thématique de dix chansons qui tissent une histoire remarquable de ce que l’Amérique était, est devenue et peut ou non affronter dans son avenir.

marque poursuit : « C’est un album sur l’espoir, mais en même temps, je devais chanter sur les dangers de la division. John Lennon une fois chanté, il est temps de « se réunir ».

« J’ai eu certaines de ces chansons dans la boîte, mais je n’avais pas vraiment le bon débouché pour elles. Lorsque j’ai commencé la nouvelle collection de chansons pendant les premières semaines de la pandémie, je me suis rendu compte que j’avais créé un album avec un thème. Ces chansons sont le reflet de ce qu’est le monde aujourd’hui et de ce que nous devons faire pour nous réunir à nouveau. »

En dehors de ce qui précède « Nous sommes un », Stein a écrit et enregistré des chansons dont les titres résument assez bien de quoi il s’agit. Comprenant « Nous sommes des survivants », « Mentir », « Prions pour la paix », ainsi que de nouvelles versions puissantes de LES VAILLEURS‘ « Les gens doivent être libres » et LES TENTATIONS‘ « boule de confusion ». « J’adore ces deux chansons », dit Stein dont le propre groupe jouait dans les mêmes salles que LES VAILLEURS et LES TENTATIONS durant les années 1960. « Ces chansons sont tout aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a plus de 50 ans. Comme je le fais souvent avec le TRUQUER, j’ai donné à ces deux chansons ma propre interprétation, en leur donnant autant de punch et de puissance que possible. »

Stein se ferme « Il y a une lumière » avec une version étonnante de » L’Amérique la Belle « , chanté avec un équilibre prudent de patriotisme et de préoccupation pour l’avenir.

« L’Amérique est le plus grand pays du monde », dit Stein. « Tout le monde dans le monde le sait, mais nous nous dirigeons vers des eaux très profondes et agitées. Nous devons rester unis et nous unir ou nous pourrions perdre tout ce que nous avons passé près de 250 ans à construire. »

Deko Divertissement Président Bruce Pucciarello états sur la libération marquele tout premier disque solo de : « C’est une incroyable sélection de musique, presque toute une vie d’émotion et de sagesse, et marque met à nu son âme dans chaque chanson avec une grâce et une intemporalité que seule une véritable légende peut offrir. Honnêtement, cela me fait avancer et reculer en même temps. Vous allez tous l’adorer! »

Stein s’est fait connaître pour la première fois en FUDGE À LA VANILLE, formé avec Appice Carmin, Tim Bogert et Vince Martell. Des tournées mondiales à guichets fermés, des albums et des singles à succès et une réputation de groupe ancré dans une musicalité de pointe ont permis FUDGE À LA VANILLE être l’un des actes les plus influents des années 1960 révolutionnaires. En plus de ses nombreuses années au sein de FUDGE À LA VANILLE, Stein a également beaucoup travaillé avec des légendes du rock comme Alice Cooper, Dave Mason et le regretté guitariste Tommy Bolin. Il a également fait des apparitions avec VIOLET FONCÉ, Carl Palmer, Steve Miller et une fois enregistré et chanté avec Michael Jackson.

« Il y a une lumière » liste des pistes :

01. Nous sommes un



02. Boule de confusion



03. Nous sommes des survivants



04. Mentir



05. Racisme



06. Toutes les vies comptent



07. Prions pour la paix



08. Les gens doivent être libres



09. Décomposez-le



dix. Amérique la belle