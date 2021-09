Mark Tremonti: Creed Reunion n’est «tout simplement pas faisable» pour le moment

Marc Tremonti dit qu’une réunion de CREDO n’est pas possible pour le moment.

Il y a plus d’un an, CREDO mis à jour son Facebook profil avec une vieille photo, déclenchant des rumeurs sur le retour imminent de l’acte multi-platine.

marque, qui fait la promotion du cinquième album de son groupe solo TREMONTI, “Marcher dans le temps”, a discuté des chances d’un CREDO retour lors d’une nouvelle interview avec The Rock Experience With Mike Brunn.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la possibilité d’un CREDO réunion, marque a déclaré: “Pour le moment, c’est presque impossible de le faire. J’ai un album solo qui sort. J’essaie frénétiquement d’écrire un autre MODIFIER LE PONT disque, et nous avons réservé des tournées tout au long de l’année prochaine, jusqu’à Noël prochain. Alors pour faire un CREDO même en tournée, nous serions obligés de nous y mettre, et il n’y a pas [way we can do it]. Je laisse le soin aux personnes qui dirigent notre entreprise, de nos gestionnaires à nos agents en passant par toutes les personnes impliquées. Ils sont assez gentils pour me laisser être un artiste et ne présenter que des choses faisables quand elles le sont, et pour le moment, ce n’est tout simplement pas faisable.”

Quant à ce que cela fait d’être constamment associé à CREDO — huit ans après que le groupe ait terminé une tournée en soutien à son quatrième album, 2009’s “Cercle complet” – marque a déclaré: “C’est définitivement à la fois une bénédiction et une malédiction. C’est une bénédiction parce que je ne serais pas assis ici à vous parler en ce moment si ce n’était pour CREDO; Je n’aurais pas cette carrière, cette longue carrière. Mais en même temps, toute ma vie, je serai ce gars du groupe CREDO, ce qui est bien et bande. Parce que certaines personnes ont aimé CREDO, certaines personnes détestaient CREDO. Donc peu importe ce que je fais artistiquement, je serai le gars qui était dans CREDO c’est-à-dire qu’à certains moments, les critiques aimaient venir après nous. J’ai donc en quelque sorte vécu dans les deux mondes – j’étais dans un groupe qui vendait beaucoup de disques mais recevait des critiques, mais j’ai aussi dû faire partie d’un groupe qui ne vendait pas autant de disques mais recevait des éloges de la critique. J’ai donc pu en voir les deux côtés. Ce serait génial d’avoir tout en un. Mais c’est dur.”

CREDO dissous en 2004 mais réuni cinq ans plus tard pour le “Cercle complet” LP et une longue tournée. Chanteur Scott Stapp a depuis tourné et enregistré en tant qu’artiste solo, bien qu’il ait souffert d’une dépression mentale liée à la drogue en 2014 et qu’il ait passé plusieurs années à s’en remettre.

En 2019, Tremonti a déclaré dans une interview sur Jamey Jastapodcast de qu’il était assis sur la valeur d’un album pour CREDO. Demandé si CREDO pourrait se réunir à nouveau, Tremonti a dit : « Les gens disent : ‘Est-ce que c’est fini ? Est-ce fini ? Est-ce qu’il y a de la nouvelle musique qui sort ?’ Je suis assis sur un tout CREDO album… Quand nous faisions ensemble la tournée de retrouvailles, nous avons mis beaucoup de musique ensemble et j’ai des petites démos vraiment sommaires de probablement 13 chansons. Je les ai écoutées il y a peut-être un an et ce sont de bonnes chansons.”

Tremonti a ajouté: “C’est juste, il n’y a pas de temps. Est-ce assez bon pour moi de mettre tout en veilleuse sur lequel je travaille depuis 14 ans? Non. Est-ce assez bon pour peut-être 10 ans ou sept ans dans des années… ou une grande résurgence se produit ou il y a un anniversaire où tout le monde se dit : “Nous voulons voir CREDO et le monde l’exige comme avant. Je ne dirais pas non.”



