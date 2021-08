Mark Tremonti sur le premier album de Mammoth Wvh : “Ça m’a fait un grand sourire quand je l’ai entendu”

MODIFIER LE PONT guitariste et TREMONTI leader Marc Tremonti a fait l’éloge du premier album de Mammouth WVH, le groupe solo de l’ancien VAN HALEN bassiste Wolfgang Van Halen.

Wolfgang joué de la basse sur TREMONTI‘s “Cautériser” et “Poussière” albums et faisait partie de TREMONTIgroupe de tournée de en 2013.

Parlant de la réponse extrêmement positive à “Mammouth WVH”, marque a dit : « Je ne pourrais pas être plus heureux pour [Wolfgang]. Le disque est génial, et il m’a fait sourire quand je l’ai entendu. Je vois comment les gens réagissent. C’est juste génial.

“Wolfgang est le gars le plus gentil du monde, et il a dû faire face à son nom de famille, positif ou négatif”, a-t-il poursuivi. “Et le positif parce que c’est l’un des meilleurs groupes de tous les temps, mais négatif d’une manière où c’est, comme, comment ne peux-tu pas penser à ton père quand tu entends ce nom ? Cela a donc été un grand pas pour lui de sortir et de le faire par lui-même. Il l’a fait d’une si bonne manière que les gens y répondent. Je n’ai rien vu de négatif à ce sujet. Et j’ai vu tout le monde s’y rallier pleinement. Je voulais voir à quoi il ressemblerait en tant que leader, parce qu’il a toujours été, avec nous, un peu plus un gars tranquille sur scène, se balançant, mais jamais au micro en chantant [lead]. C’est l’une des choses les plus difficiles – lorsque nous reprenons la route, c’est de maîtriser le jargon du leader, lorsque vous parlez et que vous communiquez avec la foule. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez pratiquer à la maison, et c’est quelque chose dans lequel il semblait parfaitement bien, d’après les images que j’ai vues.”

Mammouth WVHtournée comme l’acte de soutien pour GUNS N’ ROSES devrait se terminer début octobre avec une course de deux nuits au Hard Rock Live Arena à Hollywood, en Floride.

Mammouth WVHcaractéristiques de la gamme de tournées de Wolfgang à la guitare et au chant, Franck Sidoris (SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS) à la guitare, Jon Jourdan à la guitare et au chant, Garrett Whitlock (TREMONTI) à la batterie, et Ronnie Ficarro à la basse.

Mammouth WVHLe premier album éponyme de ‘s est sorti le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

TREMONTIle cinquième album de, “Marcher dans le temps”, sortira le 24 septembre via Disques de napalm.



