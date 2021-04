Mark Wahlberg et son frère Donnie allongent leur mère au repos lors de funérailles ⋆ .

WENN

Mark, Donnie Wahlberg et leur famille se réunissent à Dorchester, Massachusetts pour rendre un dernier hommage à leur matriarche Alma avant de la mettre au repos lors d’un service funèbre.

La matriarche Wahlberg Alma a été inhumée lors d’un service funèbre à Dorchester, Massachusetts, en présence de ses fils, acteurs Mark et Donnie Wahlberg.

La star des Wahlburgers est décédée à l’âge de 78 ans après avoir lutté contre la démence le 18 mars (21) et, samedi (24 avril 21), les frères ont été vus portant le cercueil de leur défunte maman lors de ses funérailles à l’église Sainte Teresa de Calcutta à Dorchester, Massachusetts. .

Les épouses des frères et sœurs, Rhea Durham et Jenny McCarthy, respectivement, étaient également présents.

Dans un hommage émouvant, Donnie, 51 ans, a salué la matriarche Wahlberg comme «l’être humain le plus aimant» qu’il «ait jamais connu», qui «l’a sans aucun doute façonné» en «l’homme» qu’il est.

Une partie de son long hommage publié sur Instagram, qui présentait un montage vidéo de souvenirs avec ses parents, disait: «Je suis tellement chanceux d’avoir été amené dans ce monde par, élevé par, enseigné et mis sur le chemin de ma vie par, une femme tellement incroyable. La joie de ma mère Alma pour la vie, l’amour et les gens – combinée à la fierté de ses humbles débuts et au refus d’oublier d’où elle vient – m’a sans aucun doute façonné en l’homme que je suis.

«J’ai souvent dit, si vous aimez quelque chose à mon sujet, je l’ai obtenu d’Alma. Je dis ça, parce que c’est vrai. Elle était, sans aucun doute, l’être humain le plus aimant que j’aie jamais connu.

Mark, 49 ans, a écrit à côté d’une photo de sa mère: «Mon ange. Repose en paix.”

L’épouse de Donnie a également publié un hommage émouvant à sa belle-mère.

Elle a écrit: «À ma douce Alma. Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure belle-mère.

«Toujours gentille, m’a toujours fait me sentir aimée et elle sera toujours une source d’inspiration pour tant de gens. Je t’aime tellement Alma.»

Alma était également la mère de Paul, Arthur, Tracey, Michelle, Jim, Robert et feu Debbie Wahlberg, décédée en 2003.