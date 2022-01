Mark Wahlberg fait face à un procès lié aux Wahlburgers à Los Angeles

Mark Wahlberg est poursuivi par les propriétaires de son ancien emplacement Wahlburgers LA. Fondée en 2011, Wahlburgers est une chaîne de restaurants de burgers appartenant au chef Paul Wahlberg et à ses célèbres frères, Donnie et Mark. Il y aurait 49 emplacements aux États-Unis, deux au Canada et un en Allemagne. L’acteur est accusé d’avoir nettoyé l’endroit… littéralement.

The Blast a obtenu des documents juridiques dans lesquels Mark et sa société Tinsletown sont poursuivis pour avoir prétendument retiré des éléments fixes des locaux, les laissant en ruine à la fin de leur bail. Selon le procès, déposé par Montgomery Management Company (MMC) Mark et son thé, « ont enlevé chaque stand de restaurant qui étaient tous attachés au sol et/ou aux murs » et « a enlevé pratiquement tous les luminaires à l’intérieur et à l’extérieur à l’exception de l’encastré lumières.

Les allégations sont choquantes, avec des allégations selon lesquelles l’équipage « a retiré l’évier à trois compartiments et l’évier de lavage des mains de la cuisine, qui étaient tous fixés aux murs », et « a retiré la chambre froide et la porte et le contrôleur de le congélateur-chambre. » en conséquence, ils disent que les locaux sont maintenant presque impossibles à occuper pour les nouveaux locataires. L’entreprise affirme avoir déjà loué l’immeuble à un autre locataire, mais le nouveau locataire ne peut pas emménager en raison des dommages. Ils demandent 350 000 $.

Ils accusent Mark and co d’avoir agi « volontairement, avec malveillance et de manière oppressive en pleine connaissance des effets néfastes de leurs actions ». Le nouveau locataire, un restaurant de fruits de mer du nom de Saltie Girl LA, affirme que ses propriétaires ont contacté l’équipe de Wahlburgers pour lui proposer d’acheter son permis d’alcool pour les lieux. À leur tour, ils accusent Wahlburgers de « menacer d’enlever plus de biens fixes et ont refusé de vendre le permis d’alcool à moins que [they] payé des sommes exorbitantes à Tinseltown. »