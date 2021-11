Mark Wahlberg fait peau neuve grâce à sa fille de 11 ans

Mark Wahlberg est vraiment en train de clouer cette histoire de paternité !

La star de Transformers a prouvé qu’il ne ferait rien pour sa petite fille. Dans une vidéo publiée sur son Instagram, l’acteur de 50 ans a dévoilé son dernier look. « Je pensais que Halloween était fini », a déclaré l’acteur en levant ses longs ongles noirs vers la caméra. « Elle m’a encore eu. »

Fière de son travail, la fille de Mark, 11 ans la grâce se pencha vers la caméra et gloussa alors que son père montrait ses doigts. Bien que nous soyons sûrs que les ongles ne restent pas, il est mignon de savoir que Mark est prêt à tout pour sa petite fille. Même si cela signifie faire une pause dans son emploi du temps extrêmement chargé.

En plus de Grace, Mark et sa femme Rhéa Durham, partager les enfants Elle, 18 ans, Michael, 15 et 13 ans Brendan. Little Grace fait souvent une apparition sur les réseaux sociaux de son père.