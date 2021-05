Mark Wahlberg gagne près de 10 kilos en 3 semaines pour son prochain rôle

L’image a laissé tous ses partisans sous le choc car montre un avant et un après de son physique. Sur les deux photos, il apparaît sans chemise, mais dans celle de gauche, son abdomen est vu avec un pack de six et ses bras sont musclés, tandis que dans la droite, montre ton ventre.

“De la photo à gauche il y a 3 semaines à celle-ci, maintenant. Merci à @chef_lawrence_d cooking”il a écrit dans la légende. Comme prévu, son message a reçu près d’un million de likes et des milliers de commentaires, tous positifs.