Mark Wahlberg partage une photo rare avec ses enfants

Mark Wahlberg joue actuellement dans Joe Bell, où il incarne un père en deuil qui sensibilise à l’intimidation après le suicide de son fils gay. En raison des thèmes du film, Wahlberg s’ouvre plus que jamais sur le fait d’être père. Wahlberg partage quatre enfants – Ella, 17 ans, Michael, 15 ans, Brendan, 12 ans et Grace, 11 ans – avec sa femme Rhea Durham, et il a partagé une photo rare de ses enfants sur Instagram. Wahlberg a posté une photo de lui dans une piscine avec ses trois plus jeunes avec la légende “Ils ne m’ont jamais fait couler!”

Lors d’une interview avec Entertainment Tonight pour discuter de son nouveau film Joe Bell, Wahlberg a avoué que tout en étant célèbre a ses avantages, il a aussi ses inconvénients. L’un d’eux est le fait que ses enfants lui ont demandé de regarder leurs matchs de sport depuis la voiture au lieu de les applaudir sur la touche.

“Moi étant aux yeux du public, il y a des avantages à cela, mais il y a beaucoup d’inconvénients”, a-t-il expliqué. “Mes enfants veulent avoir leur propre identité, tu sais ? Je n’ai pas le droit de sortir de la voiture lors d’un entraînement de football ou d’un match. Je dois m’asseoir dans la voiture et regarder.” Lorsque ses enfants lui ont demandé de rester dans la voiture pendant leurs matchs et leurs entraînements, il admet qu’au début, il a été écrasé et l’a pris “personnellement”, mais s’est rendu compte que pour les soutenir et leurs besoins, c’est un sacrifice qu’il aurait fait faire.

“Au début, je l’ai pris personnellement parce que je veux être là pour les soutenir, mais les soutenir, c’est en les mettant à l’aise dans ce qu’ils font et en leur faisant aussi leur propre identité”, a-t-il ajouté, avant de dire: “C’est très difficile .” Bien qu’il soit un père dans la vraie vie, il joue également un père dans son nouveau rôle dans Joe Bell. Le film est basé sur l’histoire vraie d’un père qui a traversé à pied les États-Unis pour faire connaître son fils, Jadin Bell (Reid Miller), qui a été victime d’intimidation pour son homosexualité.

“Il n’y a rien de plus déchirant que quelqu’un qui est victime d’intimidation ou harcelé, ou qui n’est pas accepté pour ce qu’il est”, a-t-il déclaré. “Et cela doit commencer à la maison, je pense. Assurez-vous que vous parlez à vos enfants, que vous communiquez avec eux, et avant tout qu’ils comprennent que vous les aimez inconditionnellement. Vous les encouragez et les soutenez pour qu’ils soient qui ils sont mais ils doivent pouvoir communiquer.”