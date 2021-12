Mark Wahlberg reçoit un cadeau de Noël émouvant lors de ses premières vacances sans sa mère Alma

La défunte mère de Mark Wahlberg, Alma Wahlberg, sera toujours proche de son cœur. Alors que l’acteur célébrait son premier Noël depuis la mort de sa mère, il a reçu un cadeau très spécial d’un ami proche en l’honneur de sa mère : un collier pendentif avec la photo d’Alma. Alma est décédée en avril à l’âge de 78 ans.

Wahlberg a dévoilé le cadeau spécial dans une publication Instagram du lundi 20 décembre, partageant que son ami proche, le musicien Joyner Lucas, lui avait offert le pendentif. Aux côtés d’une galerie d’images de lui-même et de Lucas, Wahlberg a également partagé une vidéo de lui-même parlant de la signification du pendentif, partageant que « ceci ici est un cadeau spécial », alors qu’il embrassait l’image de sa mère. L’acteur a ensuite partagé un message de remerciement à Lucas, qu’il a salué comme « le meilleur rappeur du monde en ce moment, le plus chaud du jeu », et sa famille. Wahlberg a déclaré: « Joyner Lucas. Sa mère, son père, ses frères et ses sœurs m’ont fait ce cadeau incroyable en mémoire de ma mère. Je vous aime les gars. Merci. Bonnes vacances. Que Dieu vous bénisse. »

Lucas, qui a commenté « Je t’aime marque » sur le post de Wahlberg aux côtés d’un emoji de cœur, a partagé le cadeau sur son propre compte, où il a posté la même vidéo que Wahlberg a partagée. Il a sous-titré le clip, « Je t’aime mon frère », avant de révéler le pendentif Trax NYC, qu’il a félicité pour « le travail impeccable ». La société a répondu au message en commentant que « c’était un honneur de faire en sorte que cela se produise ».

La saison des vacances de cette année a marqué la première de Wahlberg sans sa mère. Alma, qui est également maman du frère de Wahlberg, Donnie Wahlberg, est décédée à l’âge de 78 ans en avril. L’acteur a partagé la tragique nouvelle à l’époque d’une photo de sa mère qu’il a légendé, « Mon ange. Repose en paix. » Son frère, Donnie Wahlberg, a également confirmé la nouvelle, partageant sur les réseaux sociaux : « Je suis tellement béni d’avoir été mis au monde par, élevé par, enseigné par et mis sur le chemin de ma vie par, une femme aussi incroyable. Mon La joie de vivre, l’amour et les gens de maman Alma – combinée à la fierté de ses humbles débuts et au refus d’oublier d’où elle vient – m’ont sans aucun doute façonné pour devenir l’homme que je suis. »

Dans les mois qui ont suivi le décès de sa mère, Wahlberg lui a rendu de nombreux hommages. Peu de temps après la mort de sa mère, l’acteur s’est rendu sur Instagram avec un hommage à sa mère à l’occasion de ce qui aurait été son 79e anniversaire, en écrivant « Joyeux anniversaire maman », à côté d’une photo de lui et de sa mère. Il a de nouveau rendu hommage à Alma en juin, lorsqu’il a partagé une photo de retour avec sa mère sous-titrée « Tu me manques », alors qu’il marquait son 50e anniversaire.