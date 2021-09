Mark Wahlberg rend hommage à sa sœur décédée avec un hommage à sa fille Ella

in

Je pense à leur ange gardien.

Mark Wahlberg a partagé un hommage Instagram émouvant pour honorer sa fille Ella Wahlbergle 18e anniversaire de sept. 2. “Bonne fête ma Ella. 18 ans, wow comme le temps passe vite. Tellement fière de toi !!” a sous-titré la star de Joe Bell.

Ella est née le même jour que la sœur de Mark Debbie Wahlberg est décédé à l’âge de 43 ans d’une crise cardiaque et d’un choc septique alors qu’il était traité pour un calcul rénal. “Toujours une douce journée amère”, a poursuivi Mark dans le message avec une série d’émojis cardiaques. “Ma grande soeur Debbie, l’ange gardien d’Ella me manque.”

La fille d’anniversaire Ella a répondu: “Je t’aime papa.”

Amis célébrités Mario Lopez et Jérémy Renner a également félicité Ella pour son anniversaire marquant dans les commentaires.

La femme de Marc Rhéa Wahlberg a commenté avec un visage qui pleure, des emojis de croix et de cœur. Le couple, qui a fêté son anniversaire le 1er août, partage également des fils Michael, 15 et Brendan, 12 ans et fille la grâce, Onze.