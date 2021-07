Mark Wahlberg révèle quel acteur devrait le jouer dans un biopic

Il semble que ce soit une tendance ces jours-ci d’avoir des biopics de célébrités, donc cela ne devrait pas être un choc d’avoir la curiosité de savoir si Mark Wahlberg serait prêt pour son propre biopic. Bien que le joueur de 50 ans n’ait peut-être pas encore son propre biopic, la série très populaire Entourage était vaguement basée sur la vie de Wahlberg et son ascension vers la célébrité. Cependant, si un biopic a lieu, la star de Ted sait déjà qui il voudrait le jouer à l’écran.

“Vous savez quoi? Ce serait intéressant. Euh, nous pourrions demander à Tom Holland de me jouer dans un biopic”, a déclaré Wahlberg lors d’une interview avec Fox 5 New York. Holland est surtout connu pour ses rôles dans l’univers Marvel dans des films comme Captain America: Civil War, Spider-Man: Far from Home et Spider-Man: Homecoming, mais il est probablement prudent de dire que les fans aimeraient le voir remplir les chaussures de Wahlberg pour raconter aux fans l’histoire de sa vie. Wahlberg a eu la chance de voir Holland jouer de près, étant co-vedette dans le prochain film Uncharted, basé sur le jeu vidéo du même nom.

En attendant, Wahlberg fait la promotion de son nouveau film Joe Bell, qui raconte l’histoire d’un homme dont le fils Jadin Bell (Reid Miller) a été victime d’intimidation pour son homosexualité, et il choisit de marcher à pied à travers les États-Unis pour sensibiliser à ce qui se passe. à son fils et à tant d’autres. “Il n’y a rien de plus déchirant que quelqu’un qui est victime d’intimidation ou harcelé ou qui n’est pas accepté pour ce qu’il est. Et cela doit commencer à la maison, je pense”, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. “Assurez-vous que vous parlez à vos enfants, que vous communiquez avec eux, et avant tout, qu’ils comprennent que vous les aimez inconditionnellement, vous les encouragez et les soutenez pour être ce qu’ils sont, mais ils doivent être capables de communiquer. “

Il a dit à Fox 5 que parce qu’il était parent de quatre beaux enfants, cela l’avait “obligé” à vouloir raconter l’histoire de Bell. Il a noté que dans chaque rôle qu’il assume, il aime tirer des expériences de la vie réelle qu’il a eues et les utiliser pour raconter l’histoire. Il a dit que ses espoirs pour ce film sont de sensibiliser à un problème très réel et d’éclairer un peu ceux qui ne comprennent peut-être pas tout à fait.